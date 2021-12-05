İsrailli Bennett'ten Nükleer Müzakerelerde İran'a Karşı Sert Tavır Çağrısı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, uluslararası nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmayı amaçlayan müzakerelerde dünya güçlerini İran'a karşı sert bir tavır almaya çağırdı. Bennett, Pazar günü, üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileri, başarısız müzakereleri görüşmek üzere Washington'a giderken yorumları yaptı.

İsrail, dünya güçlerinin 2015'teki yıpranmış anlaşmayı restore etme umuduyla Viyana'da İran'la görüşmesini endişeyle izliyor. Geçen hafta İran, müzakerelerin yeniden başlamasıyla sert bir çizgi çizdi ve önceki diplomasi turlarında tartışılan her şeyin yeniden müzakere edilebileceğini öne sürdü.

İran'ın atom programında devam eden ilerlemeleri, riskleri daha da artırdı.

Bennett Pazar günü kabinesine yaptığı açıklamada, "İran'la Viyana'da müzakere eden her ülkeyi güçlü bir çizgi izlemeye ve İran'a aynı anda hem uranyum zenginleştirip hem de müzakere edemeyeceklerini netleştirmeye çağırıyorum" dedi.

İran, ihlallerinin bedelini ödemeye başlamalı” dedi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Barack Obama'nın öncülük ettiği orijinal anlaşma, İran'a nükleer faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında ekonomik yaptırımları felce uğratmaktan çok ihtiyaç duyduğu bir rahatlama sağladı. Ancak o zamanki Başkan Donald Trump, İsrail'in güçlü teşvikiyle 2018'de anlaşmadan çekildi ve anlaşmanın bozulmasına neden oldu.

Geçen hafta Viyana'daki görüşmeler beş aydan fazla bir aradan sonra yeniden başladı ve İran'ın yeni katı hükümetinin katıldığı ilk görüşme oldu. Avrupalı ​​ve Amerikalı müzakereciler İran'ın tutumundan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler ve görüşmelerin başarılı olup olmayacağını sorguladılar.

İsrail, JCPOA olarak bilinen İran ile 2015 nükleer anlaşmasına, ülkenin nükleer programını durdurmaya yetecek kadar ileri gitmediğini ve bölge genelinde İran'ın düşmanca gördüğü askeri faaliyeti ele almadığını söyleyerek uzun süredir karşı çıkıyor.

İsrail'deki önde gelen sesler şimdi, özellikle İran'ın sürekli gelişen nükleer planı için bir acil durum planı olmadan ABD'nin çekilmesinin bir gaf olduğunu belirtiyor. Ancak İsrail'in yeni hükümeti, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nunkine benzer bir pozisyonu koruyarak, orijinal anlaşmaya dönüşü reddediyor ve İran'a askeri baskının eşlik etmesi için diplomasiye çağrıda bulunuyor.

'Maksimum baskı' yaptırımları

Anlaşmanın çökmesinden sonra İran nükleer faaliyetlerini hızlandırdı. İran şimdi az miktarda uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiriyor - silah seviyesindeki yüzde 90'dan kısa bir adım. İran ayrıca anlaşmanın yasakladığı gelişmiş santrifüjleri de döndürüyor ve uranyum stoğu şimdi anlaşmanın sınırlarını çok aşıyor.

İran şimdilik herhangi bir geri adım atma belirtisi göstermedi. Baş müzakereci Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, bu hafta sonu İran'ın muadillerine üçüncü bir talep listesi vermeyi planladığını öne sürdü. Bunlar, geçen hafta iki sayfalık talepten sonra önerilen tazminatları içerecek.

Bagheri Kani, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "İhlal eden ve [anlaşma] ile tutarlı olmayan herhangi bir yaptırım derhal kaldırılmalıdır." "ABD'nin sözde maksimum baskı kampanyası kapsamında uygulanan veya yeniden uygulanan tüm yaptırımlar derhal kaldırılmalıdır."

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi yaptırımların kaldırılması için kampanya yürütürken, müzakerecilerinin şu anda kendi maksimum baskı kampanyalarını yürüttüğüne dair bir his var.

Geçen hafta, BM'nin nükleer gözlemcisi, İran'ın anlaşmanın herhangi bir zenginleştirmeyi yasakladığı yer olarak Fordow'daki yeraltı tesisinde yüzde 20 saflığa kadar uranyum zenginleştirmeye başladığını doğruladı.