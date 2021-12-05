Emekliler İçin Müjde Verildi, Hesaplara 3 bin TL Para Yatmış Olabilir, Bir Bakın! Emekliye mükemmel bir müjde geldi. Hesaplara 3 bin TL nakit yatmış olma ihtimali var, kontrol etmek gerek. Ekonomik sorunlar ve zamların sonrasında emekli olan bireyler bankaların kendileri için özel halde yaptığı kampanyaları araştırmayı sürdürüyor. Emekli olanlara verilecek yeni nakit kampanyaları içerisinde kendi emekli maaşınızı çekmekte olduğunuz bankadan 3000 TL’ye değin ödeme alabilirsiniz.

Verilecek olan 3 bin TL ödeme artı para biçiminde emekli maaşı hesaplarına yatacak ve bu meblağ aslında kredi olarak kullanılmamış olacak. Bireyin acil bir gereksinimi olduğunda 3 bin TL çekebilir ve bahsi geçen parayı 12 taksite bölerek taksitli avans biçiminde kullanmak da mümkün hale gelecek. Emekli vatandaşlar 3 bin TL’ye dek parayı alıp alamadıklarını görmek için bankaya başvurmalıdır.

Başvuru gerçekleştirmek niyetindeyseniz bankaların mobil yönlü uygulamalarını kullanarak şubeye bile gitmeden onay alıp almama durumunuzu bir kontrol edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Vatandaşlara 3 bin TL Ödeme Gerçekleştireceğini Duyurdu

Ziraat Bankası gerçekleştirmiş olduğu emekli kampanyalarıyla son günlerde oldukça fazla başvuru alan bankalardan biri haline geldi. Devlet bankası olduğu için Ziraat Bankası emekli müşterilerin en sık tercih ettiği bankalardan biri olmaktadır. Ziraat Bankası ile 3 bin TL artı para almak için emekli maaşı hesabı üzerinden mobil bankacılık aracılığıyla başvuru gerçekleştirilebilir. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasından ya da direkt olarak banka şubelerinden de bu kampanyaya başvurmak oldukça kolaydır.

Vakıfbank Emekliler İçin 3 bin TL Ödeyecek

Vakıfbank ile emekli olan vatandaşlar 3 bin TL’ye dek ödeme almaya başlayacak. Emeklilere 3 bin TL’ye dek ödeme yapan Vakıfbank, kendi bankasından emekli maaşı çeken kişiler için bu kampanyayı gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan ve bankanın resmi sitesine giriş yapıp buradan internet şifresiyle beraber kredili mevzuat hesabı açan herkes 3 bin TL alabilmiş olacak. Bunun yanı sıra banka şubelerinden bankanın kendi ATM’si aracılığıyla müşteri hizmetleri numarasına ulaşarak da dilediğiniz an kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebilirsiniz.