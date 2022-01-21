Düşük Katılım, Yüksek Faiz ve COVID Kontrolleri

Üç çocuk babası Tamula Ernest, Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) Kamerun milli futbol takımı "Yenilmez aslanlar"ı takip etmek için duvar ustası olarak işini bıraktı.

Sadece Kamerun'un nihayet koronavirüs pandemisi nedeniyle şüpheli olan turnuvaya ev sahipliği yapmayı başarmasından değil, aynı zamanda ev sahibi takımın nakavtlara ulaşmayı başarmasından da mutlu.

Stade Ahmadou Ahidjo'nun dışında Kamerun bayrağı renkleriyle boyanmış motosikletinde oturan Ernest, Al Jazeera'ya “Bu turnuvanın nihayet burada olmasından çok mutluyum” dedi.

"Aslanları Olembe Stadı'nda antrenmanlara ve maçlara gittiklerinde takip ediyorum.

"Bu benim tutkum. [2015 AFCON için] motosikletimle Ekvator Ginesi'ne gittim. Aynı şeyi Gabon'da [2017] ve son olarak Kamerun'da yaptım. Rüyayı yaşıyorum.”

Ama herkes Ernest gibi neşeli bir ruh halinde değil.

20'li yaşlarının sonlarında bir adam olan Mamadou Sall, ülkesinin Zimbabve'ye karşı son grup maçını izlemek için Yaounde'deki stadyumun dışında toplanan yüzlerce Gineli taraftardan biri.

Ancak COVID-19 protokolünden geçmesi gerektiği için girişi ertelendi.

Sall, "Oyunun çoktan başlamış olması ve ben hala burada olmam çok yazık" dedi. "Douala'dan [233km, 145 mil] bu kadar yolu sadece bu oyun için seyahat ettim ve şimdi COVID [protokol] nedeniyle erteleniyorum."

COVID ile ilgili protokol ve testler, stadyuma girmeyi başaran Zimbabwe taraftarı Prosper Kadewere'nin ailesi olmadan da tezahürat yapmak zorunda kalması anlamına da geliyordu.

"Ailemle buraya gelmek istedim ama koşullar [COVID kuralları] gerçekten çok sıkıydı. Bu yüzden yalnız gelmek zorunda kaldım," dedi Kadewere. "Bu herkesi etkileyen bir sağlık krizi, bu yüzden bunu kabul etmemiz gerekiyor."

O gün, 18 Ocak, 40.000 kapasiteli stadyumda sadece 13.000 taraftar vardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) turnuvadan önce, ev sahiplerinin yer aldığı maçlara katılımın yüzde 80'i geçmeyeceğini, diğer takımların katılımının ise yüzde 60 olacağını ve taraftarların bir aşı kartının yanı sıra negatif bir PCR testi göstermesi gerektiğini açıklamıştı.

Bu arada, stadyumların dışında taraftar alanları patlama yaşıyor.

36 yaşındaki Jean Paul, Yaounde'nin eteklerinde evde maç izlemek yerine orada maçları izlemeyi tercih ediyor.

Paul, Kamerun'un Cape Verde'ye karşı maçını izlerken, "Burada, sadece içecekler için biraz paraya ihtiyacınız var ve oturup maçın tadını çıkarın" dedi. Stadyuma gitmek için bir maç biletine [fiyatlar 5$ ile 34$ arasında değişir], bir aşı kartına ve negatif bir PCR testine ihtiyacınız var. Bu benim için çok fazla."

Taraftar bölgesine üç çocuğuyla gelen Odette Abega için hisler ve atmosfer stadyumun içindekine benziyordu.

"Burada büyük bir ekran var. Kimseden COVID testi veya aşı kartı istemeden gülüyorum ve buradaki oyunların tadını çıkarıyorum. Biz Kamerunlular futbolu severiz ve maçları stadyumun dışında izlemek için bir araç geliştirdik.”

Tahminlere ve raporlara göre Kamerun nüfusunun sadece yüzde ikisinin tam olarak aşılanmış olduğuna inanılıyor.

Ancak Yaounde Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden Dr Eric Tandi, El Cezire'ye “hükümetin Aralık ayında son aşı kampanyasını başlatmasından bu yana, aşılar için gelen kişi sayısında hafif bir artış olduğunu” söyledi.

Hükümet, stadyum katılımını artırmak için 15 Ocak'ta okulların ve kamu sektöründeki işlerin maç günlerinde saat 14:00'te kapanacağını duyurdu.

Stadyumlardaki maçlara katılmak isteyen taraftarlar için hükümet yetkililerinin ücretsiz bilet ve ulaşım aracı dağıttığı da bildirildi.