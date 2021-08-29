İsrail, Sınırdaki Gerilimin Artmasıyla Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda Filistinli militan silah tesisine hava saldırısı düzenledi.

İsrail güçleri, eylemin, bir İsrail polis memurunun ciddi şekilde yaralanmasına yol açan, çevredeki tel örgüde bir gösteriye yanıt olarak yapıldığını söyledi.

Gazze'deki Hamas yöneticilerinin Cumartesi günü düzenlediği gösteriye yüzlerce Filistinli katılmak için toplandı. Saldırı, İsrail-Mısır'ın bölgeyi ablukaya almasına dikkat çekmeyi amaçlıyordu, ancak bir genç kız da dahil olmak üzere birçok kişinin yaralanmasıyla giderek şiddetlendi.

Gazze sağlık bakanlığına göre, İsrail tarafından açılan ateş sonucu toplamda en az 24 Filistinli yaralandı. Bunlara 13 yaşında bir çocuk da dahildi. Bir İsrail Sınır Polisi memuru da vurularak ağır yaralandı.

Düzinelerce insan, yanan lastiklerin neden olduğu siyah bir sis perdesinin arkasından İsrail askerlerine taş ve patlayıcı atarak tahkim edilmiş sınır çitine yaklaştı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'den gelen savaş uçaklarının Gazze'deki Hamas yöneticilerine ait "dört silah ve depolama üretim tesisini" vurduğu belirtildi. Bu, şiddetli gösterilere tepki olarak geldi. Ordunun Gazze sınırına yakın bölgeye fazladan asker yerleştirdiğini de eklediler.

Hava saldırılarında yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Başbakan Naftali Bennett Pazar günü Bakanlar Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'in "soru askerlerimize ve İsrailli sivillere zarar verenlerle hesaplaşacağını" ve ordunun "her türlü senaryoya hazır" olduğunu da sözlerine ekledi.

Acılı düşmanlar İsrail ve Hamas, Filistin seçimlerini kazandıktan sadece bir yıl sonra, İslami militan grubun 2007 darbesinde Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana birbirlerine karşı dört savaş yaptılar ve sayısız çatışma yaşadılar.

En son Mayıs'ta 11 gün süren savaş sonuçsuz ateşkesle sonuçlanmış, Gazze'de ise 254 kişi hayatını kaybetmişti. Gazze sağlık bakanlığına göre bunların 67'si çocuk ve 39'u kadındı.

Hamas, 80 militanının öldüğünü kabul etti. İsrail'de ikisi çocuk 12 sivil ve bir asker öldürüldü. Gazze şu anda İsrail tarafından abluka altında tutuluyor ve iki milyon Filistinliye ev sahipliği yapan toprakların içine ve dışına hareket konusunda ağır kısıtlamalar var. Kısıtlamalar Mısır tarafından yerleşim bölgesi üzerinde de sürdürülmektedir.