İran, Hapishane Dayak Videolarının Gerçek Olduğunu Kabul Etti

İranlı bir yetkili, bir hacker grubunun dayak ve mahkumların acımasız koşullara maruz kaldığını gösteren videolar elde etmesinin ardından, Tahran'daki kötü şöhretli bir hapishanedeki taciz iddialarının gerçek olduğunu kabul etti.

İran hapishane sisteminin başkanı Mohammad Mehdi Hajmohammadi, "kabul edilemez davranışlar" için sorumluluk aldığını söyledi ve videoların içeriğini "acı olaylar" olarak nitelendirdi.

İslam Cumhuriyeti'ndeki Evin cezaevinde siyasi tutuklular ve İran'ın uluslararası müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullandığı batıyla bağları olan tutuklular olduğu biliniyor. Hapishane 2018'de ABD tarafından “ciddi insan hakları ihlalleri” nedeniyle kara listeye alındı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yakın tarihli bir raporda şunları söyledi: “[Evin] yetkilileri işkence tehditleri, aile üyelerine süresiz hapis ve işkence, aldatma ve aşağılama, beş veya altı saate kadar süren çok sayıda günlük sorgulama, tıbbi bakımın reddedilmesi, ve aile ziyaretlerinin reddedilmesi.”

Hapishane güvenlik kameralarından alındığı anlaşılan videolar, gardiyanların mahkûmları dövdüğünü ve bir tutukluyu yerde sürüklediğini gösteriyor. Görüntünün bir bölümünde, bir adam kolunu kesmeye çalışmak için banyo aynasını kırıyor.

Mahkumlar ve gardiyanlar sahnelerde birbirlerini dövüyorlar ve mahkûmlar, tek kişilik odalarda, duvarlara üçer yüksek yığılmış ranzalarla uyurken, kendilerini sıcak tutmak için battaniyelere sarıyorlar.

Twitter'da yazan Hajmohammadi, "bu tür acı olayların tekrarından kaçınmanın yanı sıra faillerle yüzleşme" sözü verdi, ancak bunların nasıl çözüleceğine değinmedi.

"Başkalarının yanlışları nedeniyle çabaları göz ardı edilmeyecek olan Yüce Allah'tan, sevgili Yüce Lider'den, büyük milletimizden ve asil hapishane memurlarından özür dilerim" diye yazdı.

İran devlet televizyonu ayrıca, İran'da insan hakları ihlallerinin nadiren kabul edilmesi olarak selamlanan ve bu tür eleştirileri temelsiz olarak reddeden Bay Hajmohammadi'nin sözlerini de bildirdi.

Videoları paylaşan bir çevrimiçi hesap, kendisini Hz. Muhammed'in Şiiler tarafından saygı duyulan damadına atıfta bulunan Ali'nin Adaleti olarak adlandırıyor. Aynı zamanda İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile de alay ediyor.

Ancak hesap, Associated Press ile iletişime geçtiğinde üyeliği veya hack'i nasıl gerçekleştirdiğiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.