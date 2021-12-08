İsrail, Gazze'ye 'Demir Duvar' İnşa Etti

İsrail, Hamas'ın 2014 yılında kuşatma altındaki Filistin topraklarını işgali sırasında birliklerini püskürtmek için tünelleri kullanmasının ardından geliştirilen bir karşı önlem olan Gazze'nin kendi tarafında sensörle donatılmış bir yeraltı duvarının tamamlandığını duyurdu.

İsrail, 2016 yılında yer üstü çit, deniz bariyeri, radar sistemleri ve komuta kontrol odalarını da içeren projeyi halka arz etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yenilikçi ve teknolojik olarak gelişmiş bir proje olan bariyer, Hamas'ı geliştirmeye çalıştığı yeteneklerden birinden yoksun bırakıyor" dedi.

Mevcut bir çiti güçlendiren proje hakkında “Terör örgütü ile İsrail'in güneyindeki sakinler arasına bir 'demir duvar', sensörler ve beton yerleştiriyor” dedi.

Bakanlık, yüzlerce kamera, radar ve diğer sensörleri içeren bariyerin 65 km (40 mil) genişliğinde olduğunu ve tamamlanması üç buçuk yıl süren yapımında 140.000 ton demir ve çelik kullanıldığını söyledi.

Projenin “akıllı çitinin” 6 metreden (20 fit) daha yüksek olduğunu ve deniz bariyerinin denizden sızmayı tespit etmek için araçlar ve uzaktan kumandalı bir silah sistemi içerdiğini söyledi. Bakanlık, yeraltı duvarının derinliğini açıklamadı.

Gazze'nin ayrıca Mısır ile 14 km (8,7 mil) uzunluğunda bir sınırı var ve bu sınır da güvenlik endişelerini öne sürerek geçişleri kapattı. 2013'ten bu yana Mısır güçleri kaçakçılık tünellerini yıkarken, Hamas da devriyeleri hızlandırdı.

Demir Kubbe önleyiciler

İsrail ve Hamas, grubun 2007 yılında Gazze Şeridi kıyılarının kontrolünü Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a sadık güçlerden ele geçirmesinden bu yana dört savaşa girdi.

Gazze'deki sağlık bakanlığına göre Mayıs ayında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 günlük bir saldırı 66'sı çocuk 260'tan fazla Filistinliyi öldürdü ve 1.900'den fazla insanı yaraladı. Aynı dönemde Hamas ve diğer silahlı grupların Gazze'den ateşlediği roketler İsrail'de üç yabancı işçi ve iki çocuk da dahil olmak üzere en az 12 kişiyi öldürdü.

İsrail roketlere karşı Demir Kubbe önleyicilerini konuşlandırdı ve Gazze'ye kapsamlı hava saldırıları düzenledi. Hamas ve diğer silahlı gruplar İsrail'e 4 bin 300'den fazla roket fırlattı.