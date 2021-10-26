IŞİD'e Katılan Alman Kadına 10 Yıl Hapis

Irak'ta 30 yaşındaki Alman bir kadın ve aşırılık yanlısı İslam Devleti grubunun eski üyesi, köle Ezidi bir kızın susuzluktan ölmesine izin vermekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Münih'teki Yüksek Bölge Mahkemesi, Alman mahremiyet kurallarına göre adı yalnızca Jennifer W olan kadını yurt dışında terör örgütüne üye olmak, cinayete teşebbüse yardım ve yataklık etmek, savaş suçlarına teşebbüs ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalardan mahkum etti. Alman savcılar, kadının ve kocasının 2015 yılında Musul'da Ezidi bir kadın ve 5 yaşındaki çocuğunu ev kölesi olarak "satın aldığını" söyledi.

Kadını, o zamanki kocası genç kızı bir avluya zincirleyip sıcak güneşin altında susuzluktan ölüme terk ederken Irak'ta beklemekle suçladılar. Kocası Frankfurt'ta ayrı bir davayla karşı karşıya. Çocuk mağdur mahkemede “savunmasız” ve çaresizce teşhir edilmiş olarak tanımlandı. Alman medyasına göre Jennifer W'nin 2014 yılında IŞİD'e katılmak için Türkiye ve Suriye üzerinden Irak'a geçtiği bildirildi.

2015 yılında IŞİD “ahlak polisi” tarafından işe alındı ​​ve Felluce ve Musul'daki parklarda saldırı tüfeği, tabanca ve patlayıcı yelek ile devriye gezmeye başladı. Savcılar, cihatçı grubun katı kıyafet kurallarına uymayan kadınları aradığını söyledi. Aslen Aşağı Saksonya'daki Lohne'den Jennifer W, bir Protestan olarak büyüdü ancak 2013'te İslam'ı seçti. 2016 yılında Almanya'nın büyükelçiliğinde kimliklerini yenilemeye çalışırken Ankara'da tutuklanmış ve Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. Ezidiler IŞİD üyeleri tarafından hedef alındı, birçok kadın ve çocuk köle olarak ele geçirildi.