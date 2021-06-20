Türkiye'nin Yeniden Eurovision’a Dönmesi için Görüşmeler Başladı

Gündemin en üst sıralarında yer alan konu Eurovision ve Türkiye hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Ülkenin tekrardan Eurovision Şarkı Yarışmasına geri dönmesi ile ilgili görüşmeler yapması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. 9 senelik bir aranın ardından TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Eurovision’a katılmak için görüşmelerin yeniden başladığı haberini paylaştı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Türkiye'nin uzun yıllardır ayrı kaldığı Eurovision Şarkı Yarışması’na geri dönebileceği hakkında bilgiler verdi. İlk defa 1956 senesinde gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği’ne üye olan ülkelerin katıldığı bir tür şarkı yarışması olan Eurovision tüm dünya tarafından takip edilmekte idi. Türkiye'de şarkı yarışmasına 1975 yılında dahil olmuş ve yarışma ülkenin önemli kültür olayları arasında yer almıştı.

Türkiye son olarak 2012 senesinde Eurovision şarkı yarışmasına dahil olmuştu ve 9 sene önce etkinliğe katılmama kararı almıştı. TRT Genel Müdürü Eren'in açıklamaları ise vatandaşları heyecanlandırdı. Eren, puanlama sistemi değişmeden katılım göstermeyeceklerine dair almış oldukları karara hala sadık olduklarını vurguladı. Yönetim kurulunun da hala aynı kararda devam ettiğini fakat bununla birlikte Eurovision ile görüşmelerin de sürdüğü belirtildi. Bu sayede TRT Genel Müdürü İbrahim Eren seneler sonra şarkı yarışması ile tekrardan iletişime geçildiğinin bilgilerini aktarmış oldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bu seneki yarışmaya dair görüşlerini de paylaştı ve Eurovision 2021’in oldukça başarılı bulduğunu söyledi. Eurovision Şarkı Yarışması’nın başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi birinin geldiğini aktaran Eren, bu senenin çok başarılı geçtiğini düşündüğünü söyledi. Uzun bir ara ardından güzel bir yarışma yaptıklarını ifade eden İbrahim Eren, yeni gelenler ile Türkiye'nin görüşmeye başladığını ve ne olacağını henüz bilmediğini söyledi Eurovision ve Türkiye ile ilgili alınacak olan yeni kararlar ve yapılacak açıklamalar merak konusu oldu.