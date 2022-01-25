İsrail Cumhurbaşkanı İlk Kez BAE'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Ofisi, ülkelerin ilişkileri normalleştirmesinden bu yana gerçekleştirdiği son yüksek profilli diplomatik gezide, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ay sonunda BAE'ye tarihi bir ziyaret yapacağını söyledi.

Herzog'un ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, First Lady ile seyahat edecek olan cumhurbaşkanının 30-31 Ocak ziyareti sırasında Abu Dabi'nin Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceğini söyledi.

Herzog, "Bir İsrail cumhurbaşkanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ziyaretini yaparak tarih yazma ayrıcalığına sahibiz" diyen Herzog, ülkelerin "yeni bir ortak geleceğin temellerini attığını" da sözlerine ekledi.

Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un Dubai hükümdarı ve üst düzey hükümet yetkilileriyle de görüşmesi ve Dubai Expo'yu ziyaret etmesi planlanıyor.

Ziyaret, zengin BAE'nin onlarca yıllık Arap konsensüsünü bozup İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmasından yaklaşık 16 ay sonra gerçekleşti. Hareket, Filistinlileri kızdıran paktlar olan Abraham Anlaşmaları olarak bilinen bir dizi ABD aracılı anlaşmanın parçasıydı.

Başbakan Naftali Bennett, kısmen İsrail'in en önemli güvenlik önceliği olan İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası görüşmelere odaklanan bir gezide BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail hükümet başkanı olduğu geçen ay tarih yazdı.

Pozisyonu büyük ölçüde törensel olan Herzog, BAE'yi resmi olarak ziyaret eden ilk İsrail devlet başkanı olacak. İsrail, Abraham Anlaşmalarını imzalayan Arap uluslarının listesini genişletmek için istekliyken, ülkeler arasındaki “Cesur yeni ortaklığın” Ortadoğu'yu değiştireceğine söz verdi.

Anlaşmalar eski ABD Başkanı Donald Trump altında müzakere edildi, ancak Başkan Joe Biden yönetimi tarafından onaylandı. Bahreyn ve Fas da anlaşmalar kapsamında İsrail ile ilişkileri normalleştirdi. Sudan bunu yapmayı kabul etti, ancak Hartum'daki istikrarsızlığın ortasında resmi diplomatik ilişkiler ortaya çıkmadı.