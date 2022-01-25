Daha Fazla ABD Koleji Test Puanlarını İsteğe Bağlı Hale Getirdiğinden SAT Dijitalleşiyor

Yöneticiler Salı günü yaptıkları açıklamada, SAT sınavının kağıt ve kalemden dijital bir formata geçeceğini ve daha fazla Amerika Birleşik Devletleri kolejinin standart testleri kabul için isteğe bağlı hale getirmesiyle bu geçişin alaka düzeyini artıracağını söyledi.

Sınava girenlerin kendi dizüstü bilgisayarlarını veya tabletlerini kullanmalarına izin verilecek, ancak yine de sınava evde değil, izlenen bir sınav sitesinde veya okulda oturmaları gerekecek.

Format değişikliğinin önümüzdeki yıl uluslararası alanda ve 2024'te ABD'de kullanıma sunulması planlanıyor. Ayrıca, mevcut sürümden bir saat daha az olacak ve okuma, yazma ve matematik değerlendirmesini üç saatten yaklaşık ikiye çıkaracak.

SAT ve ilgili PSAT'ı yöneten New York City merkezli College Board'da Kolej Hazırlık Değerlendirmeleri başkan yardımcısı Priscilla Rodriguez, “Dijital SAT'ı almak, vermek daha kolay ve daha alakalı olacak” dedi. “Mevcut SAT'ı sadece dijital bir platforma koymuyoruz. Dijital olarak bir değerlendirme sunmanın mümkün kıldığı şeyden tam olarak yararlanıyoruz."

Bir zamanlar ABD kolej başvuruları için gerekli olan SAT ve rakip ACT gibi giriş sınavlarından alınan puanlar, kolejler ve üniversiteler lise boyunca öğrenci başarılarının ve etkinliklerinin toplamına daha fazla dikkat ettiğinden bugün daha az ağırlık taşıyor.

Sınavların varlıklı, beyaz adayları ve dezavantajlı azınlık ve düşük gelirli öğrencileri tercih ettiği yönündeki eleştirilerin ortasında, son yıllarda artan sayıda okul, öğrencilerin başvurularına puanları dahil edip etmemeye karar vermelerine izin veren teste bağlı politikalar benimsemiştir.

Koronavirüs pandemisi, test oturumları iptal edildiğinden veya erişilemediğinden trendi hızlandırdı.

Standart testlere karşı çıkan bir gözlemci grubu olan Ulusal Adil ve Açık Testler Merkezi tarafından Aralık ayında yapılan bir hesaplamaya göre, lisans derecesi veren kurumların yaklaşık yüzde 80'i 2022 sonbaharı için başvuran öğrencilerden test puanları talep etmiyor. FairTest olarak bilinen grup, en az 1.400'ünün politikayı en azından sonbahar 2023 kabul döngüsü boyunca genişlettiğini söyledi.

2021 sınıfının yaklaşık 1,5 milyon üyesi, bir önceki yıl 2,2 milyon olan SAT'ı en az bir kez aldı. Bir College Board anketi, birçok öğrencinin puanları gönderme ve belirli burslara hak kazanma seçeneğini korumak için SAT'ye girmek istediğini tespit etti.

Rodriguez, dijital versiyonun okulda düzenli olarak öğrenen ve çevrimiçi test yapan öğrencilere daha tanıdık bir biçimde sunulacağını söyledi.

Ayrıca, öğrenci puan raporları yalnızca öğrencileri dört yıllık kolejler ve burslarla birleştirmeye odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda iki yıllık kolej ve işgücü eğitimi seçenekleri hakkında bilgi sağlayacaktır. Bu, okulda belirlenen bir SAT gününde sınava giren öğrenci sayısındaki artışı yansıtıyor ve bazı bölgelerde öğrencilerin sınava girmesi gerekiyor. Rodriguez, SAT'ye giren öğrencilerin yaklaşık yüzde 60'ının bunu okulda yaptığını söyledi.

“Öğrencilere lise sonrası seçenekleri hakkında daha geniş bir bilgi ve kaynak yelpazesi sunmak istiyoruz” dedi. Puanların haftalar yerine günler içinde açıklanacağını söyledi. Yıllar boyunca postada kaybolan kağıt sınav setleri oldu.

"Dijital versiyonun kağıt ve kalem versiyonundan çok daha az stresli olduğunu düşündüm. PSAT'ı kağıt üzerinde ilk kez aldıktan sonra Kasım ayında bir pilotta yer alan Virginia, Fairfax County'den 16 yaşındaki Natalia Cossio, çok daha tanıdık geldi" dedi.

Dijital formatın, öğrencilerin zorunlu 2 No'lu çeşit yerine mekanik kurşun kalem getirmesi veya izin verilmeyen gelişmiş hesap makineleri gibi gördüğü bazı lojistik sorunları çözeceğini söyledi. Dijital sürüm, matematik bölümü için temel bir hesap makinesi içerir. Kolej Kurulu, kişisel veya okul tarafından verilen bir cihazı olmayan öğrencilere test günü için bir cihaz sağlanacağını söyledi.