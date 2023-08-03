Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde atılan adımların da etkisiyle önemli atılımlar gerçekleştirerek tarihi zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Son olarak 7.297,40 puanla tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul, gram altın ve dolar yatırımlarını geride bırakarak yatırımcısına kazandırdı. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları yeni trend olan Borsa İstanbul'a yatırıma temkinli yaklaşmaları konusunda uyarıyor.

İSLAM MEMİŞ ACEMİ YATIRIMCILARI UYARIYOR

İslam Memiş kişisel sosyal medya hesabından acemi yatırımcılara bir uyarıda bulunarak, borsada son dönemde yaşanan rallilere kendilerini kaptırmamalarını tavsiye etti. Ağustos ayında sadece profesyonellerin başarılı olabileceğini vurguluyor.

Yeni başlayanları temkinli olmaya çağıran Memiş, "Ağustos ayı yine profesyonel yatırımcıların lehine olacak. Kayıplar da olabileceği için geçici yükselişler sizi yanıltmasın. Destek arayın ve borsanın bir oyun olmadığını unutmayın; fevri kararlar uzun bekleme sürelerine yol açabilir. Piyasa muhtemelen yıl içinde 7450 ve 7700 puana ulaşarak hem dolar hem de TL bazında rekorlar kıracak. Ancak, zirveler hızlı bir şekilde kırılabileceğinden, potansiyel düşüşlerin de olduğunun farkında olmak önemlidir." şeklinde konuştu.

DOLAR VE GRAM ALTIN HAKKINDA GÖRÜŞLER

İslam Memiş, enflasyonun ardından dolar kurunun yükselebileceğini öngörüyor. Bu hafta yüksek çıkması beklenen enflasyonla birlikte yukarı yönlü hareketler dolardan tepki gelmesini tetikleyebilir. Ayrıca, ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de dolar endeksini etkilemede önemli bir rol oynayacak.

Gram altınla ilgili olarak İslam Memiş, ons altındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağına inanıyor. Ağustos ayında ise gram altın fiyatının şu anda ekranlarda 1700 TL civarında seyretmesi nedeniyle 2.000 doların test edileceğini öngörüyor. Memiş, 1700-1680 TL aralığının değerlendirilmesini öneriyor ve yukarı yönlü hareket için alan görüyor. Ve gram altının yıl sonuna kadar 1880 liraya kadar yükselme ihtimalinin olduğunu belirtiyor.