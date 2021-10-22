İŞKUR Tarafından Evden Çalışanlara 2500 TL Maaş Kazanma Fırsatı Sunuyor!

İŞKUR tarafından evinde çalışarak para kazanmak isteyen ev hanımlarına özel bir teklif sunuyor. Sadece birkaç saatin ayrılması ile 1500 ile 2500 TL arasında iş imkanlarından sizlerde faydalanabilirsiniz.

İŞKUR evinden dışarı çıkarak para kazanmakta zorlanan kişilere özel müjdeli bir iş teklifi sunuyor. Öncelikle çalışamayan ev hanımlarını yakından ilgilendiren bu iş teklifinde birkaç saatin ayrılması ile 1500 ile 2500 TL arasında kazanç elde edilebilecektir.

Son dönemlerde artmaya devam eden işsizlik ile birlikte iş hayatına atılamayan kişiler için evden çalışma imkanı sunulacak. Yıl içerisinde binlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlayan İŞKUR bu defa iş sıkıntısını farklı bir yol ile çözmeyi hedefliyor. Evinde birkaç saatini ayıran vatandaşların sabit gelir sahibi olabilecektir. Tabi ki tüm çalışmaları yerine getirirken de evinizde çıkmanıza gerek duyulmayacaktır. İŞKUR’un sunmuş olduğu imkanlar dahilinde evinden çıkmaya gerek kalmaksızın birkaç saatini ayırması halinde 1500 ile 2500 TL arasında bir maaşın sahibi olacaktır.

İŞKUR Tarafından Evde İş İmkanı

El becerisi ile yeteneğine güvenen kişiler için İŞKUR evde iş imkanı sunuyor. Son dönemin oldukça popüler konuma gelen paketleme işleriyle alakalı olarak poşet kaplama, nikah şeker ve kulak çubuğu ambalajı gibi bir çok paketleme işi yapılmaktadır. bunların yanı sıra çay paketleme, takı tasarlama ve tel toka kutulaması gibi farklı işlerde popüler bir durumdadır. İŞKUR aracılığı ile kişiler bu işle başvurularını gerçekleştirerek rahatlıkla kazanç elde edebilecektir. Ay bazında böylelikle sabit gelir sahibi olacaktır.

Aylık Ne Kadar Para Ödenecek?

İŞKUR tarafından sunulan evde iş imkanları ile sağlanacak olan kazan tamamen sizlere bağlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Evinizden ne kadar çok fazla ürün yapacak olursanız ay bazındaki kazancınız da o seviyede artış görecektir. Üstelik sizi denetleyen bir patron ya da iş arkadaşları yanınızda bulunmayacaktır. Çalışma sürenizi ister gece isterseniz de gündüz olarak tamamen sizler belirleyeceksiniz. Özgür şekilde çalışma hayatına sahip olunmasının yanında birde aile bütçesine katkı sağlanacaktır. Sizlerde gün içerisinde 2-3 saat çalışma ile 1000-2000 TL gibi bir kazanç elde edebilirsiniz.