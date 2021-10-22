Son Dakika: Meclisten Çıktı! Yeni Kredi Paketi İle Borçlar Kapanacak…

Meclisten onaylanarak geçen kredi, uygulamaya kondu. Uygulamaya koyulan kredi paketi ile tüm borçlar kapatılacak. Son dakika haberi ile duyurulan kredi kampanyası ile bankalarda olan kredi ve kart borçları tek bir yerde toplanarak devlet destekli ödeme sağlanacak.

Borç kapatmak amaçlı devlet destekli olarak alacakları kredi için başvuru yapmak gerekir. Başvuru yaparak uygun faiz oranları ve yüksek vadelerle kredi kullanılabilecek. Meclisin gündeminde olan kredi kampanyası son dakika haber ile uygulamaya konmuş oldu. Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren bankalardan olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar kampanyalara ön ayak oldular. Bu bankalara kredi başvurusu yapan kişiler için kredi şartlarının sağlanmış olması şarttır. Kredi şartlarını yerine getiren vatandaşlar diğer bankalarda olan tüm borçlarını tek bir yere toplamış olacaklar.

Ziraat Bankası’nın borç kapatma kredisi devlet destekli

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası kredi başvuru yapanlar tarafından ilk sırada bulunmakta. Bu banka üzerinden borç kapatmak için kredi başvurusunda bulunan kişiler 200.000 TL ye kadar borç kapatma kredisi alma imkanına sahip. Özellikle emekli maaşlarını bu bankaya taşıyan müşteriler, tüm banka kredi borçlarını tek bir yerde toplayarak yüksek limitli kredi imkânından faydalanabilecek. Ziraat Bankası tarafından sağlanan devlet destekli kredi de banka kredi notu düşük olsa bile onay almak mümkün.

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasında düşük faiz oranları uygulanacak. Kredi başvurusu yapmak için Ziraat Bankası şubelerine uğrayarak işlem yapabilirsiniz. Bunun yanında bankanın internet sitesini kullanarak kredi başvuru formunu doldurmak sureti ile onay alıp almadığınızı öğrenmek mümkün. Banka kredi başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirme genel müdürlük tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu kişiye mesaj yolu ile bildirilir.

Ziraat Bankası tarafın sunulan kampanyada kredi borçları ve güncel olan kredileriniz ile kredi kartı borçları kapatılabilecek. Daha önceden icralık bir durum söz konusu ise ya da kırmızı kaleme düşüldü ise, banka üzerinden alınacak kredi ile birlikte borçları kapatmak mümkün değildir.