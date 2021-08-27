İŞKUR Duyurdu, Evde İş Başvurusu Yapanlara Yüksek Maaş Ödenecek

İşkur evde ek gelir sağlamaya çalışan ihtiyaç sahibi ev hanımlarına gelir sağlamak adına binlerce haneye paketleme işi imkanı sunuyor. Ev hanımlar ve ihtiyaç sahibi çalışma imkanı bulamayan bireyler için evde paketleme işi oldukça duyulan ve aranan bir iş olmasıyla beraber iş kur evden para kazanmak isteyen ev hanımlarının önünü açmak adına milyonların yüzünü güldürecek bir haberi var.

Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR iş ilanları içerisinde evde paketleme işi için işverenlere binlerce işçi duyurusunda bulunmuştu. Özellikle ülke ekonomisi ve işsizliği bir nebze azaltmak adında İŞKUR bu tür talepleri olan iş veren ve işçiler için başvuru olanaklarını artırmaktadır.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda genellikle toka çorap ve mandal gibi bir çok ürün paketleme işi ilanı artış göstermektedir.

Ürünler paketlenmemiş şekilde başvuru yapan ve işi kabul görülen kişilerin evlerine gönderiliyor. Paketleme işi tamamlandıktan sonra bırakılan numaraların teslim adresine götürülerek veya iş veren taraflarınca gelip ücreti ödenip teslim alınıyor.

Öğrencilere ve ev hanımlarına destek olmak adına İŞKUR yetkilileri bu konuda biraz yoğunluk gösterdiği göze çarpıyor. Günde 3-4 saat gibi kısa bir çalışma sağlayarak ayda minimum Bin TL kazanılabiliyor. Ücret müşterinin ne paketleme istediğine ve sizinde ne kadar hızlı paketleme yapmanıza bağlı. hızlı ve çok çalışan kişiler aylık 3-4 bin TL ye kadar kazanabildiği görülmüştür.

Evde Paketleme İşine Nasıl Başvuru Yapılır?

Evde paketleme işi için birçok farklı site yada İşkur üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İşkur başvurusu için kişinin işkur üzerinden bir hesap açıp burada bulunan paketleme iş ilanlarına başvuru yapabilir. Açıklama kısmına tecrübelerinizden ve daha önce yaptığınız işlerden bahsederseniz kısa sürede geri dönüş sağlanır.

Bununla birlikte sosyal medya gibi birçok alanda paketleme işi hakkında bilgi ve iş alabilirsiniz. Paketleme işinin birçok farklı çeşidi bulunur. Düğün şekeri paketleme işinden tutun ki mandal paketleme işi bile bulunur. Ancak sosyal medya üzerinden başvuru yapacak kişinin çok dikkatli olması gerekir. Pandemi süreci ile birçok kişi evden iş şekillerini araştırmaya başladı. Evden iş için en iyi yöntemlerden biri de paketleme işidir.

Bu işin yaygınlaşması ile birçok dolandırıcı insanların duygularını ve paralarını sömürmek adına işkur tarafından sahte hesaplar açmaya başladı. Bu sahte hesaplar ile işi almadan önce bazı sahte belgeler ile kişilerden belli miktarlarda ücretler talep ediyor. Ancak unutmayın hiçbir iş veren sizden herhangi bir ücret istemez ve İşkur bunun için sizden hiçbir ücret talep etmez.