İŞKUR Başvuru Yapanlara En Az 4 Bin Lira Ödeyecek! Destek 8 Ay Boyunca Sürecek

Devletimiz, hem işverenlerin yeni istihdam sağlaması için teşvik veriyor hem de işinden olan vatandaşların bir süre daha geçimini sağlayabilmesi için işsizlik maaşı bağlayarak maddi destek veriyor. En az 4 ay çalışan işçilere işsiz kalmaları halinde verilecek olan bu maaşın 2023 yılı için alt sınırı, asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi ve 4 bin 3 lira olarak uygulanacak. Üst sınır ise yüzde 80'i olacak ve 8 bin 6 lira olarak hesaplanacak.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Ancak öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor. Şifresi olmayanlar en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde şifre alabilirler. Şifreyi aldıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak İşsizlik Ödeneği Başvurusu yazarak arama çubuğunda arama yapabilirler. Ardından açılan sayfada istenen bilgileri doldurarak İŞKUR’a başvuru yapabilirler. İşsizlik maaşı talebi için yüz yüze başvuru yapmak isteyenler de İŞKUR ofislerine giderek başvuruda bulunabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılında en az 4 ay çalışmış bir işçi işsiz kaldığında, işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanacak. Yeni asgari ücretle birlikte, işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira olacak. Ancak bu rakamlar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY YATAR?

İşsiz kalan bir çalışana ödenecek işsizlik maaşı süresi, o kişinin işsizlik sigortası prim gün sayısı ile ilişkilidir. Yani, işsizlik sigortası primleri ne kadar uzun süre ödenmişse, işsiz kaldıklarında o kadar uzun süre işsizlik maaşı alabilirler. Örneğin, 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve tüm işsizlik sigorta primleri ödenmiş kişilere, 6 ay boyunca işsizlik maaşı verilirken, 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primleri ödenen kişiler 8 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirler. Tam olarak 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primleri tamamen ödenen kişiler de 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı almak için öncelikle işsiz kalan kişinin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında, işten çıkarılan kişinin herhangi bir kusur işlememiş olması ve işten çıkarılma nedeninin işveren tarafından kaynaklanması yer almaktadır. Ayrıca, işsizlik maaşı almak için son 4 ayın sigorta primlerinin tamamen yatırılmış olması zorunludur. Son olarak, başvuru yapacak kişinin, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süresi 30 günü aşan kişilerin işsizlik maaşı alması mümkün değildir. Başvuru yapıldıktan sonra, kişinin başvurusu incelenir ve başvurunun uygun olduğu tespit edilirse işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İşsizlik maaşı talebinde bulunacak kişilerden bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler arasında TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, işten ayrılış bildirgesi, işsizlik maaşı başvuru dilekçesi ve işsizlik maaşı başvuru formu bulunmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı başvurusu yapan vatandaşlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için e-devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği Ödemesi” yazarak sorgulama yapabilirler.