İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunu 96 bin 200 işçi alınıyor! Maaşlar 8.500 TL'den başlıyor! İşte şartlar...

Peki iş arayanlar nasıl başvuru yapacak? En çok açık hangi mesleklerde? İşte bu soruların yanıtları… Hem kamu hem de özel sektör yeni istihdam yaratmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için hazırlıklarını sürdürürken, deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı 50 bine çıkartmak için kolları sıvamış durumda.

Özel sektörde ise halen İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi aranıyor. İŞKUR’a başvuran işverenler en çok beden işçisi alımı için harekete geçmiş durumda. 19 bin 660 beden işçisi için başvuru ilanı bulunurken, açık işlerde beden işçilerini 2 bin 869 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 263 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 115 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 952 kişiyle satış danışmanı izliyor.

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR’un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 175 bini aştı. Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 65 bin 313 işe yerleşme gerçekleştirilirken, ilk 2 ayda sağlanan istihdam 147 bin 405’e ulaştı. Ocak-Şubat döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)” mesleklerinde gerçekleştirildi.

TURİZM ETKİSİ

Şubat ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 142 bin 640 oldu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (176.742) imalat sanayi sektöründe, mesleklere göre ise “özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı, turizm ve otelcilik elemanı” mesleklerinde görüldü.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İş arayanlar, isterse İŞKUR’un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞTE EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

Beden İşçisi (Genel): 19660

Temizlik Görevlisi: 2869

Makineci (Dikiş): 2263

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 2115

Satış Danışmanı / Uzmanı: 1952

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1914

Garson (Servis Elemanı): 1586

Büro Memuru (Genel): 1368

Ön Muhasebeci: 1309

Şoför-Yük Taşıma: 1079

Konfeksiyon İşçisi: 1058

Ambar/Depo Görevlisi: 1002

Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 952

Paketleme İşçisi : 915

Elektrikçi (Genel): 898

Forklift Operatörü: 872

Kasiyer: 731

CNC Torna Tezgahı Operatörü: 709

Metal Mamuller Montaj İşçisi: 661

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 636

Aşçı: 586

Bulaşıkçı (Stevard): 538

Kalite Kontrolcü: 522

Reyon Görevlisi : 521

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 510

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