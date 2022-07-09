Japonya Shinzo Abe'nin Kaybıyla Boğuşuyor

Eski Başbakan Shinzo Abe'nin batıdaki Nara vilayetinde vurularak öldürülmesi , ateşli silahların yüksek oranda düzenlendiği ve silah şiddetinin nadir olduğu bir ülke olan Japonya'da şok dalgaları gönderdi.

Abe'nin cesedi, koşucular ve köpeklerini gezdiren insanlar geçerken başkentteki Tomigaya evinin önünde toplanan düzinelerce gazetecinin Cumartesi günü Tokyo'ya iade edildi.

10'dan az polis memuru, konutun dışında sabah 8'den önce yerdeydi, ancak birkaç sokak geride, önemli ölçüde artan bir polis varlığı görülüyordu. Memurlar bölgeyi kolaçan ederken, Al Jazeera en az iki düzine işaretsiz ve işaretli araba saydı.

67 yaşındaki Abe, ölümüne kadar iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) partisinde önemli bir etkiye sahip olarak Japonya'nın siyasi alanında önemli bir figür olarak kaldı.

Genellikle Abe'nin himayesindeki olarak anılan Başbakan Fumio Kishida, bir inançsızlık halinde olduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Abe'nin ölüm haberi karşısında ağzım açık kaldı" dedi.

'Zaman durmuş gibi'

Abe'nin başbakanlık yaptığı dönem de dahil olmak üzere yaşadığı Tomigaya, büyükelçiliklere, popüler kafe ve restoranlara ev sahipliği yapan yemyeşil, merkezi bir mahalle.

Abe'nin ziyaret ettiği bir kafe olan Coffee Supreme'de barista olan Shota Tanamachi, suikast karşısında şok oldu. Abe, mahallede gördüğü biriydi.

Tanamachi, Al Jazeera'ya “Dün korkunçtu” dedi. Cumartesi sabahı Japon gazetelerinin ön sayfalarına hakim olan çekim görüntülerine bakmaktan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Ülkenin kamu yayıncısı NHK, çekimlerin görüntülerini döngüde oynatırken ve tetikçiyle ilgili ayrıntılar gün içinde yavaş yavaş ortaya çıkarken, Japonya'da sersemleten sakinler telefonlarına yapıştırıldı.

Tokyo merkezli yayıncı Chris Gilbert, Abe'nin öldüğü haberi çıktığında “gerçeküstü, ağır bir sessizlik” tanımladı.

“Haberler duyulduğunda… zaman durmuş gibiydi. Herkes ayakta telefonlarına bakıyordu. Sanırım herkes aynı şeyi aynı anda anladı” dedi.

Abe'ye düşkün olanlardan büyük bir keder fışkırdı. Vurulduğu tren istasyonunun yakınındaki Nara'da sakinler çiçek ve jeton bıraktı, dua etti ve fotoğraf çektirdi.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel yaptığı açıklamada, Abe'yi "zamanının ötesinde bir dünya lideri" olarak nitelendirdi.

Muhalefet partisi Nippon Ishin'in (Japonya İnovasyon Partisi) lideri Ichiro Matsui, medyaya, ikisinin farklı partilere ait olmasına rağmen "Japonya'yı daha iyi hale getirme fikri üzerinde anlaştıklarını" söyledi.

Eski bir LDP üyesi olan Tokyo Valisi Yuriko Koike, haberler karşısında şok olduğunu dile getirdi. Sebebi ne olursa olsun, bu barbarlığa tahammül edemiyorum” dedi.

Abe, devlet başkanlarıyla yakın ilişkilerden övünse de, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Super Mario olarak göründüğü için pop kültüründe genellikle sevgiyle hatırlanır.

Ancak Japonya'da imajı daha karmaşık.