ING Bank'tan 10.000 TL Kredi İçin Şart Aranmayacak, Banka Duyurdu. ING bank yapmış olduğu Bu kampanyada sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve emekli olan kişilere bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası imkanı sunarken esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlara da ticari kredi imkanı sunmaktadır. ING bank son dakika olarak yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı verecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında hemen bilgilerini internet sitesi üzerinden de soracaktır.

Banka Kendi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi başvuruları için de banka şubelerinde gitmenize gerek olmadığını söylüyor. T.c. vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda bankadan 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi onayı olabileceğini ve kullanacağı bu kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapabileceğinden bahsediyor.

ING bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz ING bank üzerinden kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine kimliğiniz ile birlikte giderek gelir belgesiz kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. ING bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka eğer onay verirse kredinizi hemen aynı bir içerisinde ING Banka şubesinden kullanacaksınız.

ING bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde Kredi o duyulabilecek ve onaylanan kredilerinde hemen hesaplarına aktarabilirler.

ING bank mobil uygulama üzerinden kredi veriyor mu?

ING bank mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Banka yapmış olduğu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere belirli şartlar dahilinde mobil uygulama üzerinden masrafsız kredi seçenekleri imkanı sunuyor. Banka hesabımız varsa 10.000 TL'ye kadar olan krediler de hiçbir şekilde şart aranmadan kredi onayı verilecek ve kredi notuna göre faiz oranı bu bankadan uygulanacaktır. ING bank ihtiyaç kredisi başvurusu mobil uygulama üzerinden Hafta sonu bile yapsanız kredi onayı alır almaz hesabınıza aktaracaksınız. Bu şekilde hafta sonu da Kredi kullanmış oluyor ve istediğiniz acil ihtiyaçları için 10 bin TL'ye kadar hemen onay almış oluyorsunuz.