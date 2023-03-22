İş Bankasından Günlük 30 TL İle 21 Bin TL Kredi!

İhtiyaç kredisi faizlerinde değişiklik yapan İş Bankası günde 30 TL taksit ödemesi ile 21 Bin TL nakit desteği avantajı sağlıyor. İş Bankası ihtiyaç kredisini kimler kullanabilir, maksimum vade süresi ne kadar, toplam ödeme tutarı ne kadar? İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler tarafından merak edilerek araştırılan soruların cevapları siz değerli okurlarımız için haberimizde. İşte merak edilen o detaylar ve daha fazlası haberimizde.

Türkiye'de nakit sıkıntısı çeken kişilerin ilk aklına gelen ise bankaların ihtiyaç kredi paketi oluyor. Yaşanan bu finansal sorunu aşabilmek adına çeşitli yolları araştıran kişiler için en makul çözüm bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Bankalardan kredi kullanarak ellerine toplu para geçen kişiler yapmaları gereken ödemeleri yapıp finansal bir rahatlığa ulaşabiliyorlar. Bunu yaparken bankaların faiz sarmalı içerisinde yer almamak gerekiyor. İhtiyaç kredisi kampanyaları içerisinde son dönemler İş Bankası bu konuda ön plana çıkmaya başladı.

İş Bankası Kredi Maliyetlerini Düşürdü

İş Bankası ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilere özel olarak yeni bir kampanyaya imza attı. İhtiyaç kredisi faizini düşüren İş Bankası artık daha düşük maliyetler ile müşterilerine kredi desteği sağlıyor. İş Bankası'nın ihtiyaç finansmanı kampanyasının yeni şartları kamuoyuna duyurulurken müşteriler çok özel bazı avantajlara da sahip oldular.

İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi maliyet tutarlarına ilişkin de bir açıklama yapıldı. Müşteriler İş Bankası'na başvuru yaparak kredi çekmek istediklerinde artık aylık %2,05 oranında faiz ile karşılaşmayacaklar. Onun yerine aylık %1,95 faiz ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan İş Bankası müşterileri bir miktar da olsa ucuz kredi kullanabilecekler. İş Bankası'nın bu sağladığı maliyet avantajını şu anda diğer bankada bulmak pek mümkün değil. İş Bankası müşterileri kazançlı bir nakit desteği sağlamış olacaklar.

36 Ay Vade İmkanı Mümkün!

İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde kullanılacak olan krediler için uygulanacak azami vadesi de belli oldu. Bunun için müşteriler 36 aya kadar vade seçeneği ile kredi kullanabilecekler. Bunun bazı detayları mevcut. Müşteriler 36 ay vade seçeneği 50 Bin Türk lirasına kadar olan krediler için kullanabilecekler. Eğer 50 Bin Türk lirası ile 100 Bin Türk lirası arasında bir miktarda ihtiyaç kredisi kullanılmak istenirse o zaman kredinin azami vade süresi ise 24 aya kadar düşüyor.

Sadece Günde 30 TL Taksit Ödeniyor

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler kredi maliyet tablosunu merak ederek araştırılıyor. 36 ay vade seçeneği ile günde 30 TL taksit ödeyerek yani ayda yalnızca 900 Türk lirası taksit ödeyerek İş Bankası'ndan 21 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Bu kredinin toplam maliyeti ise 32.400 TL oluyor.