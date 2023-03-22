Akbank’tan Emeklilere 18.500 TL!

Akbank'ın açıklamış olduğu son emekli kampanyası ise emeklilere 18.500 TL'lik teklif içeriyor. Akbank emekli promosyonundan nasıl faydalanır, promosyonu kimler alabilir? Emekliler tarafından merak edilerek araştırılan sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen o detaylar.

Emekliler yaşadıkları ekonomik problemler karşısında kendilerine sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendirmek için bankaların emekli maaş promosyonu kampanyalarını merak ederek en avantajlı promosyon kampanyalarına başvurmak için araştırıyorlar. Bu kampanyalar arasındaki rekabeti iyi değerlendiren emekliler nakit sorunlarına da böylece çözüm bulabiliyorlar. Bu maksat ile emekli maaş promosyonu kampanyalarını merak ederek inceleyen emeklileri heyecanlandıran kampanya haberini ise Akbank açıkladı.

Akbank Emekli Maaş Promosyonu Kampanyası

Akbank'ın emekli müşterilerine özel olarak hazırlamış olduğu kampanya ile emeklilere ödeme üstüne ödeme de yapılıyor. Sadece maaş promosyonunu içermeyen kampanya ile emekliler ilave ödeme alma imkanı da mevcut. Kampanyanın kademe kademe gerçekleşeceğini açıklayan Akbank her aşamada emeklilere ayrı bir ödeme teklifi bulunmuyor.

Akbank emekli müşterilere ilk olarak emekli maaş promosyonu teklifinde bulunuyor. Yenilenen tarifeyi açıklayan Akbank emeklilere maaş miktarına göre farklı farklı ödemeler yapıyor. Bu ödemeleri değerlendiren emekliler geri ödemesiz olarak Akbank'ın verdiği parayı alabiliyorlar.

Bu kapsamında emeklilere ödenecek olan tutar emekli maaş promosyonu güncel miktarları ise şu şekilde:

-Emekli maaşı 3.500 Türk lirasına kadar olan kişilere 4.200 Türk lirası,

-Emekli maaşı 3.500 Türk lirası ile 7.500 Türk lirası arasında olan kişilere 4.850 Türk lirası,

-Emekli maaşları 7.500 Türk lirası ile 10.000 Türk lirası arasında olan emeklilere 6.250 TL,

-Emekli maaşları 10.000 Türk lirası üzerinde olanlara 7.000 Türk lirası emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

Akbank’tan Emeklilere Ödeme!

Akbank'ın emeklilere sağlamış olduğu ek bir imkan daha bulunuyor. Buna göre Akbank'ın kredi kartına sahip olan kişiler 12 ay boyunca her ay tek seferde ya da toplamda en az bin TL harcama sözü vererek 1.500 Türk lirası de ilave ödeme alma hakkı bulunuyor. Bunun için ise Akbank'a ait olan bir kredi kartı çıkartılması ve çıkartılmış olan kredi kartı üzerinden harcama yapılma sözü verilmesi isteniliyor.

Emeklilere İhtiyaç Kredisi Tanımlanıyor

Akbank'ın emekli müşterilerine özel olarak sağladığı diğer bir imkan ise ihtiyaç kredisi oluyor. Emekli müşteriler adına Akbank 10.000 TL miktarında ihtiyaç kredisi tanımlıyor. Müşteriler istemeleri halinde bunu kullanabiliyorlar. Kullanılması halinde ise çekilen ihtiyaç kredisine düşük faiz uygulandığı gibi 36 ay vade ile geri ödeme imkanı sunuluyor.

Akbank'ın emekli müşterileri emekli kampanyasının tüm fırsatlardan faydalanarak 18.500 TL'lik bir ödeme alabiliyorlar. Böylece emeklilerin yaşamış olduğu nakit sıkıntısı bu şekilde birazda olsa giderilebiliyor.