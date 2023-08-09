Günümüzde dijital dönüşüm, bankacılık sektörünü de etkisi altına alarak müşterilere daha hızlı, kolay ve pratik çözümler sunuyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan İş Bankası, dijital bankacılığın artan önemine dikkat çekerek müşterilerine büyük bir ayrıcalık sunuyor. İş Bankası, dijital platformların vazgeçilmez bir parçası haline gelen bankacılık işlemlerini daha erişilebilir ve maliyet etkin hale getirmek için, müşterilerine bir yıl boyunca işlem ücreti almayacağını duyurdu.

İş Bankası'nın Devrimci Adımı: 1 Yıl Boyunca Ücretsiz İşlem İmkanı

İş Bankası, müşteri memnuniyetini ve finansal kolaylığı ön planda tutarak, dijital bankacılığın gücünü daha da vurguluyor. Bankanın resmi açıklamasına göre, mevcut ya da yeni müşterilerine, bir yıl süresince EFT, HAVALE ve FAST işlemleri için herhangi bir ücret yansıtılmayacak. Bu özel kampanya, günümüzde sıkça gerçekleştirilen para transferlerinde önemli bir tasarruf fırsatı sunarak, müşterilerin cüzdanını koruyacak.

Dijital Dönüşümde Önemli Bir Adım

Dijital bankacılık, teknolojik ilerlemelerin bir sonucu olarak hayatımızın merkezine yerleşiyor. İnternet ve mobil bankacılık, işlemleri anında gerçekleştirmenin yanı sıra, zamandan da tasarruf etmemizi sağlıyor. İş Bankası da bu dijital dönüşüme öncülük ederek müşterilerine avantajlar sunuyor. Ücretsiz işlem kampanyası, EFT, HAVALE ve FAST işlemlerini içerirken, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süreç boyunca, İş Bankası müşterileri, dijital bankacılığın rahatlığına ve hızına ek olarak işlem ücreti ödemeden faydalanabilecekler.