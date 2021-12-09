İş Bankası ve 3 Bankadan Emekliye Özel Kampanya, 100.000 TL Nakit Hemen Ödenecek

İş Bankası ve 3 banka üzerinden 100.000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlara verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler yayınlandı. İş Bankası Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan kredi kampanyası başvurusu emekli olan vatandaşlar için özel olarak hazırlandı. Emekli olan kişiler İş Bankası Ve bu üç banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaşını Bu banka üzerinden alması durumunda 100.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Banka üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler İş Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilecek. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde onay alabilecek. 100.000 TL emekli kredisi kullanmış olmanız durumunda banka diğer bankadaki ihtiyaç kredisi ve kart borçlarınızı da kapatarak tek bir yere ödeme kolaylığı sağlayacak.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara 100.000 TL ödeme yapacağını son dakika olarak duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar 100.000 TL ödeme almak istiyorlarsa belirtilen şartlara uygun olması koşulu ile hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vermiş olduğu 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde sonuç vereceği için banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası 100.000 TL emekli kredisi kampanyası için duyuru yaptı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşını bu bankadan alıyorsa hemen başvuru yapabilecek. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler banka kredi notu düşük olsa bile bu banka üzerinden istedikleri zaman onay alabiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası SMS ile internet üzerinden başvuru yapan emeklilere 100.000 TL emekli kredisi kampanyası yaptığını duyurdu. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte hemen ne kadar sonuç alacağınızı görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 100.000 TL ihtiyaç kredisi verirken ayrıca 2500 TL emekli promosyonu da veriyor.