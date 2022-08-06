İş Bankası ve 3 Banka Sosyal Medyadan Açıkladı: Nakit Sıkıntısı Çekenlere ATM'den 10.000 TL Ödüyorlar...

İş bankası yapmış olduğu kampanyada 10000 TL'ye kadar nakit sıkıntısı çeken vatandaşları kredi vereceğini duyurdu. Banka yapmış olduğu bu açıklama sonrasında sosyal medyadan, diğer kampanyalarında duyuran 3 banka 10000 TL'ye kadar ATM üzerinden nakit kredi vereceğini açıkladı. iş bankası üzerinden yapılacak olan kampanya haricinde, nakit kredi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de başvuru yaparak, kredi kullanabilmektedir.

İŞ BANKASI

İş Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak 10000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması ve iş cep uygulaması kullanması isteniyor. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde 90 gün ertelemeli olarak işlem yaparak da en yakın banka şubesi üzerinden kredi başvurusunu, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapabilir.

ZİRAAT BANKASI VE GARANTİ BBVA

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, kişilerin kimlik ve gelir belgesine göre işlemlerini yaparak 10000 TL kadar ödeme vermektedir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda, nakit ihtiyacınız için mobil uygulamalar üzerinden başvuruları 7 24 yapabilecek ve bankamatik hesabınıza para ödemesi olarak ATM üzerinden istediğiniz zaman çekebileceksiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını, hemen görebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Denizbank üzerinden ayrıca resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak da kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu krediye hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz...