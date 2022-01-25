İş Bankası ve 2 Kamu Bankası Üzerinden Her Vatandaşın Alabileceği 10.000 TL Online Nakit Kampanyası Başladı! Şart Yok. Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, özellikle kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara göz atıyor. 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve iş bankası üzerinden düşük faiz ile 10 bin TL kredi kullanıyor.

İş bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanya katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden alacağınız krediler ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve acil ihtiyaçlarınız için 10 bin TL krediyi banka şubesine gitmeden kullanabilirsiniz.

İş Bankası

İŞ bankası kredi başvuru yapacak olan kişiler, şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsa kendi iş bankası hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alıp iş cep uygulamasına giriş yapması gerekiyor. İş cep uygulamasına giriş yaptıktan sonra banka sizlere 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerinizi yaptığınız gibi kredi işlemlerinizde kolay bir şekilde, masrafsız olarak işlem sunuyor. İş cep uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusu yapan ve onay alan vatandaşlar kredilerini şubelere gitmeden hemen hesaplarına atabiliyor. Bu kampanyadan sadece banka müşterileri yararlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Vatandaşların acil para ihtiyacı olması durumunda kredi başvurusu yapacakları, bankalardan birisi Ziraat Bankası ve Vakıfbank oluyor. Kamu bankası olarak hizmet veren bu iki banka üzerinden sizlerde hemen 5 dakika içerisinde başvuru yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız için başvuru yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeli, 10 bin TL kredi kullanmak istiyorsak, internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu ihtiyaç kredisi üzerinde işlem yapmak istiyorsa ve kendisi emekli maaş alıyorsa, emekli maaşını veya Ziraat Bankası üzerinden yada, Vakıfbank üzerinden alması veya bu bankalardan bir tanesine emekli maaşını taşıması gerekiyor. Yapılan bu şartlar dahilinde kredi başvurusu yapan kişiler hemen emekli maaşı üzerinden veya çalışma maaş üzerinden onbinde kredi kullanıyor.