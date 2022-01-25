Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber Geldi! Başvuru Yapan Emekli 4000 TL Ödeme Alıyor! ATM'den Çekiyor

Emekli olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Emekli olan kişiler, 4000 TL kadar ATM, üzerinden artık bankalar aracılığıyla ödeme alabilecek. Verilecek olan bu ödemeler kredi değil, nakit avanslı MİT olarak kendi hesabınıza yatacaktır. Emekli olmanız durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit onay alabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyenler 12 vadeli bu 4000 TL limitli kredi avansını hemen hesaplarına atacaklardır.

Kamu bankalarından maaş alanlara ödeme hemen yapılacak.

Devlet bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını bugün uygulamalar üzerinden hızlı birşekilde yaparak emekli olan kartı, paralarını hemen hesaplarına yatırabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı olan kişiler, bankaların internet bankacılığına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusu gibi nakit avans başvurusunu yapabilir, sonucunu hemen görebilir, onaylanan tutarı, hemen artı para olarak hesabına yatırabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda banka üzerinden 5 dakika içerisinde kredi kullanabiliyor. Başvuru yapmak için ihtiyaç kredisi kullanacaksanız 4000 TL üzerinde de işlem yapabilir ve kamu bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanacaksanız 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

Özel bankalar üzerinden maaş alan kişiler de 4000 TL artı para alıyor.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, eğer özel bankalar üzerinden emekli maaşı alıyorsa bu bankaların internet bankacılık'ları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 4000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Sizlerde bu bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir veya bankanın yapmış olduğu artı para imkanından faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, 4000 TL'ye kadar almış oldukları artı para imkanlarından faydalanarak hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu bankalar üzerinden işlem yapan kişiler hemen işlemlerini hesapları üzerinden görebilmeleri için banka internet bankacılığı şifresini oluşturarak kolay birşekilde başvuru yapabiliyor. Banka internet bankacılığı kullanmayan kişiler ise müşteri hizmetleri numarası üzerinden işlem yapabilir.