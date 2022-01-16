İş Bankası ve 2 Dev Banka: Sadece Emekli Olan Kişilere ve Çalışan Kişilere ATM'den 14.000 TL Ödeme Yapacak!

Bankalar tarafından yapılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler 14 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız İş Bankası Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 14.000 TL gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde acil ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bankalara internet siteleri üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden uzaktan başvuru yapabilecek.

İş Bankası Nakit 14.000 TL Ödeme

İş Bankası üzerinden 14.000 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuru yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek. Bu işlemleri yapmak istiyorsanız İş Bankası müşterisi olmanız ve İş Bankası müşteri numaranız üzerinden internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. İş Bankası internet bankacılığı şifresi alan vatandaşlar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredilerini İşCep uygulamasına giriş yaparak kullanabilir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka kredi notu 1350 ve üzerinde olan kişilere kredi için başvuruda bulunduracaktır.

Ziraat Bankası 14.000 TL nakit kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 14.000 TL kredi kullanmak istiyorsa 36 ay vadeli Kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden veya Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat yapabilecek. 14 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli veya çalışan olması durumunda Kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası 14.000 TL nakit kredi ödeme

Özel bankalar arasında düşük faiz oranları ile vatandaşlara nakit kredi imkanı sağlayan Garanti Bankası da 14 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden veya Garanti Bankası internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecektir. Garanti Bankası müşterisi olan kişiler internet bankacılığını kullanarak gelir belgesiz kredi kullanabilir. 14.000 TL kredi aldığınız zaman ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak yapabilirsiniz.