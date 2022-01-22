İş Bankası ve 2 Bankanın Müdürleri Hafta Sonu Toplantı Yaptı! Yeni Paketi Açıkladılar! 100.000 TL Ödeme Olacak. Acil ihtiyacı olan kişilere müjdeli haber geldi. İş bankası Garanti Bankası ve Akbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 24 ay vadeli hızlı bir şekilde kredi onayı sunulacak. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu kriterlerde üstelik ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yaparak rahat bir nefes alacaksınız.

İş Bankası

Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen ve kamu destekli olan İş Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek veya banka şartlarına uygun olmanız durumunda internet sitesi üzerinden başvuru yaparak bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Bireysel müşteriler bireysel ihtiyaç kredisi kullanırken, ticari müşteriler ise ticari bölümden ihtiyaç kredisi başvurusu yapması gerekmektedir.

Emekli olan çalışan ve sigortalı olmayıp, devlet memuru olan vatandaşlarda kredi başvurularını bireysel ihtiyaç kredisi olarak yapacak. 24 ay vadeye kadar 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. İş bankası yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlar için ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da sağlıyor. Diğer bankalardaki tüm borçlarınızı tek bir yerde onu ödemek toplamak istiyorsanız, İş Bankası şubelerine giderek borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.

Garanti Bankası ve Akbank

Garanti Bankası ve Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa bu iki bankanın internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı birşekilde bu banka üzerinden kredi alabilecek ve kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaksınız. Acil ihtiyacımızın olması durumunda, Garanti Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde hemen krediyi hesaplarına yatıracak. Garanti Bankası ve Akbank, ayrıca mobil uygulama üzerinden de vatandaşlara 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sunarken, kişilerin kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlandıracak.