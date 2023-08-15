Bankalar, EYT Yasası ile harekete geçti. Yasa ile beraber iki milyona yakın kişinin emekli olması, bankalar için cazip bir fırsat oldu. Bankalar, emeklileri kendi kurumlarına çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Krediler, emeklilere özel kredi kartı kampanyaları; bankaların cazip seçenekleri arasında yer alıyor. Bankaların cazip seçenekleri arasında en dikkat çeken promosyon kampanyaları oluyor.

Bankalar, emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyon tutarlarını artırmaya hazırlanıyor. Bankaların promosyon tutarlarını 15 bin TL’ye kadar çıkarması bekleniyor. Mevcut koşullarda cazip promosyon seçenekleri sunan bankalar arasında İş Bankası yer alıyor. Banka, 7500 TL’ye kadar promosyon veriyor. Bankanın cazip kredi ve kredi kartı fırsatları da bulunuyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARLARI

3.500 TL’ye kadar maaş alan emeklilere, 4.500 TL

3.500 TL – 7.500 TL arasında maaş alan emeklilere, 5.250 TL

7.500 TL – 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere, 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere, 7.500 TL tutarında promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI PROMOSYONUNDAN YARARLANMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

İş Bankası promosyonlarından yararlanmak isteyenlerin ne yapması gerektiği merak ediliyor. Bankanın promosyon avantajından yararlanmak isteyenlerin, ilk olarak maaş taşıma işlemlerini yapması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Banka şubelerine giderek de maaş taşıma yapılması mümkün oluyor.

İş Bankası promosyonundan yararlanmak isteyenlerin üç yıl bankada kalma sözü de vermesi gerekiyor. Banka, üç yıllık sözleşme imzalatarak emeklinin başka bir bankaya gitmesini engelliyor. Ancak üç yıllık promosyon tutarının kalan kısmını ödeyen emekli, banka değişimi yapabiliyor.

İş Bankası, yaygın şube ağıyla da emeklilere avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bankanın ATM ağı da yaygın olarak pek çok noktada bulunuyor. Emekliler, kendi mevcut şartlarına göre en uygun bankayı seçebilir. Seçim yapılırken bankanın kredi ve kredi kartı fırsatları da değerlendirilebilir.