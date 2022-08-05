İş Bankası Kartınız Varsa Bankadan Sizlere Anında 100 TL Veriliyor! Son Dakika Bankadan Açıklama Yapıldı!

İşbank kartı olanlara ödeme yapıyor. Banka resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklama ile son dakika duyurusunu yaptı. Son dakika duyurusuna göre müşteriler harcadıkça kazanma şansları artacak.

İş Bankası, resmi internet sitesinde yapmış olduğu duyuru ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Harcadıkça kazandıran avantajlar sunuyor. Banka başlatmış olduğu bu kampanya ile ayrıntılara ilan etmiş oldu. Banka tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların kartlarına 100 TL yüklenecek. Maximum kart ya da maxipara kart ile yapılacak olan tek seferlik harcamalarda ve farklı günlerde yapılacak her 200 TL ve daha yukarı harcamalarda toplamda 100 TL tutarında maxipuan kazanılıyor. Kampanyaya katılım için son günü beklemeyin…

Kampanyada başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyaya katılım koşulları ve daha birçok detayı haberimizde bulabilirsiniz.

Kampanyaya katılım sağlamak için maximum mobil uygulaması kullanılarak kategoriden ilgili olan kampanyaya katıl sekmesi seçmek yeterli olacak. Kampanya dönemi içerisinde istenilen zamanda alışveriş yapabilirsiniz.

Kampanya Hangi Kartlar Dâhil?

Maxipara kart,

Maximum Kart,

Maksimum genç,

Maksimiles black,

İş’te üniversiteli,

Maximum Kart

Kampanyaya Dâhil Olmayan Kartlar ve İşlemleri

Banka tarafından yapılan kampanyada bazı kart ve işlemler kampanyaya dâhil edilmemiştir. Bankamatik kartları, vadematik kart, aidatı olmayan kart ve kredi kartları ile yapılacak işlemler kampanya kapsamı dışındadır. Maximum fırsat, maxipuan ile yapılan alışverişler ile ürün iptalleri de kapsam dışı olarak kabul ediliyor. Bunun yanında sanal mağazalardan veya e-ticaret sitelerinden yapılacak olan alışverişler kampanyaya dâhil edilmemiştir.

Ödül Kullanımında Detayları Nelerdir?

Maxipuanlarınız, kampanya açısından kullanılmakta olan son kartınıza yüklenecektir. Müşteriler uygulamada olan kampanyada sadece bir defa da yararlanabilecek. En fazla 100 TL maxipuan kazanabilecek. Ek kart kullanımı ile kampanyadan faydalanılması durumunda ek kartın bağlı olduğu asıl karta yükleme yapılacaktır. Ek kart sahibi ile ek kartın bağlı olduğu kart sahiplerine ayrıca maxipuan yüklenmeyecektir. Daha fazla ayrıntı için bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.