5 Ağustos Saat 11'den sonra hesaplarda 11000 TL Ödeme olacak! Son dakika banka üzerinden resmi açıklama yapıldı

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte 11000 TL ödeme alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapacak olan vatandaşları hızlı bir şekilde kredi sonucu verilecek ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatarak kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası, 11000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Banka kredi puanı 1400 üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte bireysel olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, bu banka üzerinden işlem yapabileceğini söylemek istiyoruz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olduğunu düşünen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığını kullanarak, oturdukları yerden nakit kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapabilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu tutar kadar kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatarak kullandırılacaktır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu banka üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında kredi başvurusu imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Sms haricinde internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da kredi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak, 7 24, buradan kredi başvurusunda bulunabilmektedir.