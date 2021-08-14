İş Bankası Hesabı ve Kartı Olanlar Dikkat, Son Tarih 31 Ağustos 2021

İş bankası üzerinden yeni bir duyuru paylaşıldı. İş bankası müşterisi olan kişiler için geçerli olan bu kampanya, 31 Ağustos'ta son bulacak. Bankamatik kartınız ile yapacağınız alışverişlerde, maxipuan verilecek. Ağustos ayında başlayan bu kampanya devam etmektedir. Bankadan yapılan açıklamada, Ağustos ayı boyunca yapacağınız Bankamatik kart alışverişlerinde, maxipuan kazanacaksınız. Maximum anlaşmalı iş yerlerinden yapacağınız bu alışveriş ile birlikte, 175 TL'ye kadar olan alışveriş sonrasında, her alışveriş için 10 TL ve toplamda 100 TL maxi puan hediye edilecek. Bu kampanya tarihi ise son tarih olarak 31 Ağustos belirlendi.

Kampanyaya katılmak istiyorsanız, maximum mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız ve başvuru yaptıktan sonra alışveriş yapmanız gerekmektedir. Maximum mobil uygulaması üzerinden internet şifreniz ile giriş yaparak "KATIL" menüsüne tıklamanız ve kampanyaya katılmanız gerekmektedir.

İş Bankası Kampanya Detaylarını Açıkladı

İş Bankası üzerinden kampanyaya katılacak olan kişiler, maximum özellikle kartlarının olması gerekiyor. İş bankası bankamatik kartınız üzerinden de maxipara kazanabileceksiniz. Yapacağınız alışverişleri kampanyaya katıldıktan sonra, market alışverişi olarak kayıt etmeniz gerekmektedir. Dilerseniz online, sanal mağaza üzerinden, dilerseniz de anlaşmalı marketlerden işlem yapabilirsiniz.

Aldığınız ödülleri kullanım süresi de 08 Eylül 2021 olarak belirlendi. Kartınıza bu tarihte yüklenecek olan parayı hemen hesabınıza atabileceksiniz. Kazandığınız paraları son kullanma tarihi ise 17 Eylül 2021. Bu tarihe kadar harcanmayan maxipuanlar iptal olacaktır. Bir müşteri kampanyaya katıldığında en fazla 100 TL maxi puan kazanacaktır.

Kampanya detayları ile ilgili bilgileri, bankanın resmi internet sitesine girerek görebilirsiniz. Kampanyaya katılacak olan kişiler, sadece kendi kartı ile yaptıkları alışverişler için para puan kazanabileceklerdir. Aynı gün yaptığınız market alışverişinde ise sadece bir adet ve ilk yaptığınız 175 TL'lik alışveriş geçerli olacaktır.