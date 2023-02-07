İş Bankası hesabı olanlar dikkat! Bankadan açıklama: 4 gün içinde son işlem şansınız

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 4 gün içerisinde 50000 TL'ye kadar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebileceğiniz gibi sigortalı olarak çalışan kişilerde son işyerlerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyorlarsa İş Bankası üzerinden kredi alabiliyorlar.

İş bankası kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar e katılacak olan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda iş cep uygulaması üzerinden kredi kalemleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir ve kredi işlemleri yapılmaktadır.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

İŞ bankası üzerinde hesabı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bu banka üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda iş Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara, iş cep uygulaması üzerinden 7 24 katılabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar işbankası hesabı üzerinden iş Bankası internet bankacılığı şifresi oluşturup iş cep uygulamasına giriş yapabilir, buradan hızlı kredi seçeneğiyle birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. yapılan kredi başvurusu sonrasında değerlendirmeye alınacak ve kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde hesaplarınızı yatırarak kullanacaksınız.