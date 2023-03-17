Hesaplara 1.250 TL Yapıyor Para Bekleyenler İçin Güzel Haber

Ödeme bekleyen vatandaşlara bekledikleri haber geldi. Paralar bugünden itibaren hesaplara yatırılacak. Dar gelirli olan ailelere her ay belirli oranda belirli tarihlerde yapılan ödemeler gerçekleştiriliyor. Aile destek ödemelerinden faydalanmak isteyen ihtiyaçlı vatandaşlar e-devlet üzerinden başvurularını yapıp bu ödemeden faydalanabiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından destek veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaş e-devlet üzerinden başvuru yapıp başvuruları onaylanan bireylere 1250 TL'ye kadar destek yapılıyor.

Dar Gelirli Ailelerin Hesaplarına Para Yatıyor

Geçim sıkıntısı yaşayan ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Her ay düzenli bir şekilde hesaplara yatacak olan ödemenin mart ayı için olan kısmı bugünden itibaren hesaplara yatırılacak. Bu konu ile alakalı olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk desteği bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için yaklaşık olarak 1 milyar TL ve Aile Destek bileşeni kapsamında ise 3,3 milyar TL olmak üzere ödeme yapılacağını açıkladı. Toplamda 3,3 milyon haneye 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirecekleri belirtildi.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılır

Vatandaşlar aile destek programı başvuruları için e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına veya bakanlığın herhangi bir kurumuna şahsi olarak giderek başvurusunu gerçekleştirebilecek. Yapılan ödemelerde 450 TL ve altında olanlar 1250 TL destek alacak. 450 TL üzeri vatandaş 911,15 altı olanlar 1.100 TL alacak. Aile destek ödemelerinde 911,15 üzeri 1372,30 TL ve 6 olanlar ise 950 TL destek ödemesi alacak. 1372,30 TL üzeri 1833,45 TL'den az olanlar ise 850 TL destek ödemesinden faydalanacak.

Geliri az olan aileleri yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri, yararlanacak ailelere mart ayından itibaren ödemesi yapılacak. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı'nın kurumuna ya da e-devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlara destek ödemesi mart ayı itibarıyla hesaplarına yatırılacak. E-devlet üzerinden başvurusunu kabul edilen vatandaşlar 1250 TL'ye kadar destekten faydalanabilecek.