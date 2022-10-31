Emekli ve Çalışanlara 50.000 TL ödeme haberi verildi! Son dakika duyurusu!

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuruda, 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecek. Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Yapılacak olan kredi başvurularında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden banka kredi politikalarına uygun olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri en düşük faiz oranlarından verilerek, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda cep telefonlarının mesaj kısmına gerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına atması durumunda 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredileri 3 ay ertelemeli olarak sizlere sunulacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka yapmış olduğu kampanyada düşük faizli kredi kullandırmaktadır.