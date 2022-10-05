12 milyon emekli bugün başvuru yaparak 55.000 TL ödeme aldı! Maaş hesabınıza yatacak...

12 milyon emekli olan vatandaşları Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 55.000 TL'ye kadar bugün itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda 55.000 TL'ye kadar ödemeleri kendi banka hesaplarına yatırabilecek. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara daha uygun faiz oranları ile birlikte Kredi verirken maaş almayan müşterilere ise Kredi notuna göre 55.000 TL ödeme verilmektedir.

55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 24 ay vadeli olarak Kredi ödeme tablosu oluşturulması gerekiyor. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmak istiyorsanız 49.000'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirmeniz isteniyor.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu emekli kampanyaları ile birlikte son 2 ayda özellikle birçok emekli kendi bankasına çekmeyi başardı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarda Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı almaları durumunda şubeleri bile gitmeden istedikleri zaman acil Para ihtiyacı olması durumunda başvurularını hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

Denizbank üzerinden ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek isteriz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen emeklilerin kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak 32 80 numarasını bu mesajı göndererek hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. DenizBank'ın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler alabilir başvurunuzu yapabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda Yapı Kredi Bankası üzerinden ne kadar kredi onayı alacaklarını hemen görebilir.