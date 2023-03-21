İş Bankası banka hesabı olan vatandaşlar uyarı verildi, 7 gün içinde işlem yapmanız isteniyor

İş Bankası mart ayında başlatmış olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara yeni bir duyuru paylaştığını açıkladı. İş Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler gerçekleştirilecektir. İş Bankası mart ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 90 gün ertelemesi olacak olan kredi başvurusu 50.000 TL olarak verileceği açıklandı.

İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

İş Bankası banka hesabı olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapabilecekler. İş Bankası nakit ihtiyacı olan 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kendi mobil uygulaması olan İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi hesabınızı yatırabilir ve hesabı olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi kullanabilmektedir.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödemeler alabilecek ve kredi kampanyası halinde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vermektedir. İş Bankası iç cep uygulaması üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusundan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda diledikleri zaman kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte İş Bankası işcepi uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ödemeler hemen aynı gün içinde verilirken Kredi başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu bankalar üzerinden kredilerini banka şubesine giderek de alabilmektedir. iş Bankası uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak işlemlerini hemen aynı gün içinde gerçekleştirirken nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar hemen Kredi işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapabilmektedir.