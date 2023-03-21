Garanti Bankası ve Denizbank yaptığı yeni kampanyada emekli ve çalışan kişilere 100.000 TL ödeme veriyor

Garanti Bankası ve Denizbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100.000 TL nakit kredi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Garanti Bankası ve Denizbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak tüm vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi gerçekleştirilirken bankadan işlem yapacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Garanti Bankası ve Denizbank yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay erteleme ile krediye imkanı sağlayarak 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

Garanti Bankası ve Denizbank 31 Mart tarihine kadar düşük faizli kredi ödemesi yapacak...

Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden sizler de 31 Mart tarihine kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar bankalara gitmeden internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası ve Denizbank 31 Mart tarihine kadar yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Garanti Bankası ve Denizbank tarafından 31 Mart tarihine kadar ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman alacakları bu kredilerde şartlara uygun olarak işlemlerini bankalara gitmeden internet bankacılığı uygulaması ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirebilir.

iki banka üzerinden yapılan bu 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için de sizlere destek ödemeleri verilmektedir. Garanti Bankası ve Denizbank 100.000 TL kredi kullanan tüm vatandaşlara 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak Kredi ödemelerinin ilk taksitlerini 90 gün ertelemeli olarak yapacağını açıkladı.