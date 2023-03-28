İş Bankası banka hesabı olan kişilere 6 gün süre verildiği duyuruldu! Son şans...

İş Bankası banka hesabınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yeni kampanya başladığı açıklandı. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve bankalar üzerinden işlemler yapılarak krediler kullandırılacaktır. İş Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde alabilecekleri yeni bir kredi puanı ile birlikte işlemler hızlı bir şekilde yapılacak ve bankalar bu kişileri hemen aynı gün içinde ödeme verecektir.

İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 6 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceği açıklandı. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte işlemlerinizi yapabileceksiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

İş Bankası sizler için hazırlamış olduğu avantajlı kredi paketlerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara İş Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verecekleri krediler ile birlikte nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceği bir kampanya açıkladı. İş Bankası ve İşCep uygulaması üzerinden verilecek olan bu kredilerde masrafsız ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanırken aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere en düşük faiz oranları ile birlikte internet üzerinden de kredi ödemeleri verilmektedir.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz banka müşterisi olan tüm vatandaşlar uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kredileri hesaplara yatırarak kullanacaklardır. İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde en yakın banka şubesine giderek de işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilecektir. İş Bankası banka şubesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda sizlere uygun faizlerle verilen bu krediler de sizlere banka müşterisi olmamanız durumunda kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte ödemeler yapılabilecek bir kampanya hazırlandı.