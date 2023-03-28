Beklenen açıklama: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, Emekliye 5000 TL Daha ödeme...

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Açıklama ile birlikte emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için 5.000 TL'ye kadar daha ödeme verileceği açıklandı. emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı zamanda 5.000 TL'ye kadar ek ödemeli yeni bir kredi verilecek ve bu kredilerde en düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz ve bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verecek olan bu bankalar emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere belirtilen politikalara uygun olarak hemen 5.000 TL ödemeyi internet üzerinden de hesaplarına yatırarak kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi başvurularını gerçekleştirmek için uygun faizlerle kredi işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde verilir ve hesaplara yapılarak ödemeler kredi işlemleri olarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yeni bir kredi kampanyası başlattı ve bu kredi kampanyası ile birlikte özellikle de emekli maaşında ile daha önce kredi kullanmak isteyen vatandaşlara ek ödemeli kredi olarak 5.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve başvurular hemen hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.