PTT duyurdu: Çocuğu olanlara 600 TL'ye kadar ödeme veriliyor! Gişelerden tek seferlik ödenecek

Çocuk sahibi olan vatandaşlar için devlet destekli 600 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Çocuk sahibi olan vatandaşlar için verilecek olan bu nakit kampanyası PTT tarafından ödenmektedir. Sosyal devlet anlayışında, ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, çocuğu olan kişilere nakit destek sağlamaya devam ediyor. Nakit desteği, çocuk sayısına göre değişmekte olup, verilen desteklerde en fazla 600 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

300 TL 400 TL ve 600 TL ödemeleri yapılmış olduğu bu nakit ödemelerini almak için PTT üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Ptt üzerinden verilecek olan çocuk yardım parası için 2015 yılından sonra doğum yapmış tüm anneler bu yardımlardan faydalanabilmektedir.

Çocuk başına verilecek olan bu nakit desteği almak isteyen kişiler başvurularını yaptıktan sonra TC kimlik numaraları ile birlikte internet üzerinden de sorgulamalarını yaparak takip destekleri, PTT üzerinden kullanabiliyorlar...

Yenidoğan çocuklar için alınacak olan bu nakit ödemelerinde herhangi bir zam yapılmadı ve yine 300 TL 400 TL ve 600 TL olarak işlemler yapılmaktadır. Aile Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden e devlet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yenidoğan çocuklar için alınacak olan nakit ödemesini yapabilmeniz için çocuk parası başvurusu yapmadan önce ailenin nüfus müdürlüğüne giderek çocuğu kayıt ettirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve mavi kart sahibi olan kişiler doğum yapmaları durumunda, yardımlardan faydalanabilmektedir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra çocuk doğumu yapan ve bu paraları almayan kişilerde, yardımdan faydalanabiliyor. Başvurularınızı gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kampanyasından sizlerde faydalanabileceksiniz. Bir çocuk için 300 TL 2 çocuk için 400 TL 3 çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan kişiler, 3 çocuk içinde para almak istiyorlarsa, toplamda 1300 TL ödeme alabilir, ödemeler çocuk başına verilmektedir.