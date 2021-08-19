Duyuru Son Dakika: Sadece Emekli Olan ve Sigortalı Çalışanlara Verilecek

Emekli olan ve çalışanlar konut kredisi almak istiyorsa öncelikle bazı politikalara uygun olması gerekiyor. Bu politikaların başında ilk olarak kredi notu gelmektedir. Kredi notunuz yüksek ise bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için öncelikle yaş sınırı önemlidir. 70 yaşına kadar olmanız durumunda bankalardan 120 ay vadeye kadar konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 70 yaşında olan bir emekli de bankaya kefil vermesi gerekmektedir. Çalışan kişilerde ise gelir durumu ve kredi notu çok önemli olmaktadır. Gelir durumunuz konut kredisini ödeyebilecek güçte olması durumunda kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde onay alabiliyorsunuz. Özellikle kamu bankası olmasından dolayı emekli ve çalışan kişilerin ilk tercih ettiği bankalardan biridir. Emekli olan kişiler bu bankadan kredi kullanmak istiyorsa bankaya maaş taşıması yapması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine 1.50 faiz oranı ile kredi konut kredisi veriyor. Kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderek şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Akbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan ve çalışan kişiler 1.61 faiz oranı ile birlikte Akbank üzerinden 120 ay vadeli konut kredisi başvurusu yapabilir. Size en yakın Akbank şubesine giderek kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kimliğiniz, gelir belgeniz ve alacağınız evin tapu belgeleri ile birlikte kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi alacağınız evin ekspertiz değerine göre kredi çekilecektir. Limit olarak banka ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi veriyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız ilk taksit ödemenizi dilerseniz 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz.

ING Bank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişilerin emekli maaşlarına ING Banka taşımaları durumunda çalışan kişilerin de en az 3 aylık sigortaları olmaları durumunda ING Bank üzerinden konut kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler bu krediden yararlanabilir.

ING Bank ayrıca kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulamaktadır. Konut kredilerinde en düşük faiz oranı 1.45 olarak bilinmektedir. Eğer kredi notunuz düşük ise daha farklı faiz oranlarında yararlanırsınız.

120 ay vadeye kadar bu banka üzerinden konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra ne kadar limitli onay alacaklarını ekspertiz değerine göre belirleyeceklerdir. Ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar banka kredi kullandıracak, geri kalan yüzde 20'lik kısmı da teminat olarak ING Bank'ın açtığı hesaba yatıracaksınız.