İranlı Raisi, Trump'ın Süleymani Cinayeti İçin Adaletle Yüzleşmesi Gerektiğini Söyledi

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iki yıl önce üst düzey general Qassem Soleimani'ye düzenlenen suikasttaki rolü nedeniyle adaletle yüzleşmesi gerektiğini, aksi takdirde İran'ın intikam alacağını söyledi.

İran cumhurbaşkanı Pazartesi günü televizyonda yaptığı bir konuşmada, Süleymani'nin Irak'taki konvoyuna ölümcül drone saldırısını emreden “baş suçlu ve katil” olarak Trump'ın “Tanrı'nın hükmü” ile yüzleşmesi ve İslami terim olan “kısas”a maruz kalması gerektiğini söyledi.

Raisi, Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer Amerikalı yetkililerin mahkum edildiği ve cezalandırıldığı bir "adil mahkeme" kurulması çağrısında bulundu.

Aksi takdirde, “kuşku etmeyin ve bunu tüm Amerikan devlet adamlarına söylüyorum ki intikam eli ümmetin [milletin] kolundan çıkacaktır” dedi.

İran, o sırada ülkenin en güçlü isimlerinden biri olan Soleimani'nin, ABD'nin kendisini şehrin havaalanı yakınında hedef alması üzerine Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat'ta diplomatik bir görevde olduğunu söyledi.

O zaman İran “sert bir intikam” sözü verdi ve günler sonra Irak'taki iki ABD üssüne bir düzineden fazla füze ateşledi ve hiçbir can kaybı olmadı. Ülke daha sonra Amerikan askeri güçlerinin bölgeden tamamen geri çekilmesini nihai hedef olarak belirledi ve cinayetten intikam alma sözü verdi.

Bu arada yargı yetkilileri, yerel ve uluslararası mekanlarda suikastı takip etmeye devam edeceklerine söz verdiler. Ülke daha önce Trump ve diğer düzinelerce ABD yetkilisinin tutuklanması için Interpol'den "kırmızı bülten" talep etmişti.

Pazartesi günü yerel bir mahkeme kuruldu ve yetkililer İran halkını generale suikast düzenleyen yabancı güçlerle olabilecek şikayetlerini resmi olarak kaydetmeye davet etti.

İran ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve Güvenlik Konseyi'ni, İranlı yetkililerin insansız hava aracı saldırısına yardım etmekle suçladığı ABD ve İsrail'e karşı onları kınamak ve gelecekte benzer saldırıları caydırmak için kararlar almaya çağırdı.

'Soleimani Okulu'

Raisi Pazartesi günü, generalin öldürülmesinin ikinci yıldönümü münasebetiyle Tahran'ın Grand Mosalla kentinde düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarını yaptı. Canlı olarak yayınlanan etkinlikte şarkı söyleme, şiir okuma, bayrak sallama ve konuşmalar yer aldı.

İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü eski komutanını anmak için bir haftalık etkinlik ve programlar Cuma günü başladı ve Pazartesi günü Süleymani'nin memleketi Kirman ve ülke çapındaki diğer şehirlerde toplantılarla devam etti.

Tahran'daki etkinliğe, İran tarafından desteklenen ve onlarca yıldır Süleymani tarafından genişletilen sözde “direniş ekseni”nin parçası olan Filistin, Suriye ve Yemen gibi bölgesel müttefiklerin üst düzey yetkilileri ve elçileri katıldı.

Raisi, konuşması sırasında Süleymani'yi sadece bir insandan daha fazlası olan ve “bir kültür, bir yol, bir okul haline gelen” bir adam olarak da resmetti. “O bir insan değil, o bir okul. Ve bu okul ne terörle ne de füzelerle yıkıldı” dedi.

Raisi, generalin askeri gücünün tamamen farkında olmasına rağmen ABD'den asla korkmadığını ve "Amerika'nın bize karşı hiçbir şey yapamayacağına ruhunun derinliklerinden inandığını" söyleyerek, Dini Lider Ayetullah Ali'nin tercih ettiği bir ifadeyi yineledi.