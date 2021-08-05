Yatırım Devi Aşılı İşçilere 1000 Dolar Ödeyecek

Personel, aşılandıklarını Ekim ayına kadar kanıtlamalıdır ve şirket teklifini yapmadan önce aşılanmışlarsa yine de kalifiye olacaklardır.

Koronavirüsün Delta varyantı ülke genelinde artarken ABD firmalarının aşılamaya yönelik farklı yaklaşımlardan bahsediyor.

Microsoft ve Google gibi bazıları, tüm personelin sıkıştırılmasını zorunlu kılıyor.

Walmart ve Uber gibi diğerleri, Amazon ve Apple'ın herhangi bir politikası yokken, ön saflardaki personelden değil yönetimden aşı yaptırmalarını istedi.

Yaklaşık 16.500 ABD'li işçiye sahip olan Vanguard, aşıların Covid'in yayılmasını durdurmanın "en iyi yolu" olduğunu ve personeli aşı olmaya şiddetle teşvik ettiğini söyledi.

Bir sözcü, "Bu nedenle, Covid-19 aşı kanıtı sağlayan mürettebat [personel] için bir aşı teşviki sunuyoruz" dedi.

"Teşvik, aşılanarak kendilerini, birbirlerini ve topluluklarımızı korumak için zaman ayıran mürettebatı tanır."

Bu hareket, Temmuz ayından bu yana aşısız çalışanların ABD ofislerine girmesini yasaklayan bir başka büyük ABD varlık yöneticisi olan Blackrock ile çelişiyor.

ABD şu anda yeni Covid enfeksiyonlarında bir artış görüyor ve günlük vakalarda ortalama aylardır görülmedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hem aşılı hem de aşısızlar için maskelerin tekrar kapalı mekanlarda takılması gerektiğini duyurdu. New York City, restoranların, spor salonlarının ve diğer kapalı mekan işletmelerinin müşterilerinin ve personelinin bu tür hizmetleri kullanmak için Eylül ayından itibaren aşılanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin birçok bölgesinde aşılama oranlarının yavaşlaması, işletmeler ve eyaletler üzerinde harekete geçmeleri için baskı oluşturduğu için geliyor.

Ancak bazı sendikalar, işçi haklarını ihlal ettiklerini söyleyerek aşı yönergelerine karşı çıktılar.

Bu hafta, Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Uluslararası Sendikası, ABD'nin en büyük et işleyicilerinden biri olan Tyson Foods'u, aşıların hâlâ ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum onayı aldığı bir zamanda bir görev dayattığı için eleştirdi.

Başkan Marc Perrone, sendikanın "bu işçilerin haklarının korunmasını ve bu politikanın adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak" için önümüzdeki haftalarda şirketle görüşeceğini söyledi.

Perrone, Pazartesi günü New York Times'a verdiği demeçte, "Sadece 'Görevi kabul edin veya kapıyı vurun' diyemezsiniz" dedi.