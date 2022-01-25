İran'da Casusluk Suçlamasıyla Fransız Vatandaşı Sekiz Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Paris'te yaşayan avukatı, İran'daki bir mahkemenin bir Fransız'ı casusluk suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırdığını ve davanın düzmece olduğunu ve suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

36 yaşındaki Benjamin Briere, Türkmenistan-İran sınırına yakın çölde havadan veya hareketli görüntüler elde etmek için kullanılan uzaktan kumandalı bir mini helikopter olan bir helicam uçurduktan sonra tutuklandığı Mayıs 2020'den beri İran'da tutuluyor.

Avukatı Philippe Valent Salı günü yaptığı açıklamada, şu anda açlık grevinde olduğunu ve İran'ın İslami sistemine karşı propaganda yapmaktan sekiz ay daha hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

“Bu karar, hiçbir dayanağı olmayan tamamen siyasi bir sürecin sonucudur” dedi.

Perşembe günü başlayan duruşmayı "maskeli balo" olarak niteleyen Briere, "tarafsız yargıçlar önünde adil yargılanmadığını" ve aleyhindeki iddianamenin tamamına erişmesine izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Fransa hapis cezasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı bu karar kabul edilemez" dedi ve Briere'nin İran'da "turist olarak seyahat ederken" tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Son yıllarda İran'ın seçkin Devrim Muhafızları, çoğunlukla casusluk ve güvenlikle ilgili suçlamalarla düzinelerce uyruklu ve yabancıyı tutukladı.

Briere'nin yargılanması, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da dahil olmak üzere İran'ın 2015 nükleer anlaşmasının tarafları, o zamanki ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini 2018'de anlaşmadan çekmesinin ardından anlaşmayı canlandırmaya çalışırken geldi.

Valent, "Benjamin Briere'nin, bir Fransız vatandaşını yalnızca onu bir takasta para birimi olarak kullanmak için keyfi olarak gözaltına alan bir rejim tarafından müzakereler için rehin tutulması hoş görülemez" dedi. Briere'nin bir aydır devam eden açlık grevi nedeniyle "gittikçe daha da zayıfladığını" söyledi.

Tahran geçmişte, yurtdışında tutulan İranlıların özgürlüğü karşılığında Batılıları serbest bırakmaya hazır olduğunu gösterdi.

Briere, İran'da tutulduğu bilinen ve aynı zamanda İran pasaportuna sahip olmayan tek Batılı tutuklu.

Bu ayın başlarında İran, 2020'de beş yıl hapis cezasına çarptırılan ancak yakın zamanda ev hapsinde yaşayan Fransız-İranlı akademisyen Fariba Adelkhah'ı yeniden hapse attı. Fransa, Adelkhah'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Kendisiyle birlikte gözaltına alınan Fransız akademisyen Roland Marchal, Washington tarafından İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'ye iade edilen İranlı mühendis Jallal Rohollahnejad'ın Fransa'nın serbest bırakılmasının ardından Mart 2020'de serbest bırakıldı.