İran, Viyana Nükleer Müzakerelerinin Ortak Belge Etrafında Yeniden Başlayacağını Söyledi

İran, müzakere ekibinin iyi bir anlaşmaya varmak için gerekli olana kadar Viyana'da kalmaya hazır olduğunu söyledi.

İran dışişleri bakanı, İran nükleer müzakerelerinin sekizinci turunun, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin garantiler ve doğrulama gibi İran'ın önemli taleplerini içeren yeni bir ortak belgeye dayanarak Pazartesi günü Viyana'da başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian Pazartesi günü başkent Tahran'da gazetecilere verdiği demeçte, yaptırımlar ve nükleer meselelerle ilgili konuşma noktalarını içeren "kabul edilebilir" bir ortak metin üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Devlet tarafından işletilen IRNA, altıncı turun sonunda ulaşılan bir metne atıfta bulunarak, "Haziran 2021 belgesini bir kenara bıraktık ve yeni bir ortak belge üzerinde anlaştık ve görüşmeler bugün bu belge etrafında başlayacak" dedi. Avusturya başkentinde görüşmeler başladı.

İran'ın dünya güçleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayı (Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)), eski müzakerelerin sona ermesini takiben 10 günlük bir aradan sonra Pazartesi günü başlaması planlanıyor. yani kasım ayı sonlarında başladı.

Amirabdollahian'a göre, İran'ın 2018'de olduğu gibi ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak vazgeçmeyeceğine dair garanti talepleri ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırıldığını doğrulamak için bir süre tartışılacak.

"Bizim için önemli olan konu, bu şartlar ve meseleler çerçevesinde İran'ın petrolünü kolaylıkla ve sınır tanımadan satabileceği ve petrol parasının İran banka hesaplarına yabancı para cinsinden ineceği ve tüm ekonomik imkanları kullanabileceğimiz bir noktaya ulaşacağız. Farklı sektörlerde fayda sağlıyor” dedi.

JCPOA, nükleer programındaki kısıtlamalar karşılığında İran'a yaptırımların hafifletilmesini sağladı. Ancak ABD'nin geri çekilmesi ve yaptırımları dayatmasından sonra, İran bu kaldırımları terk etti ve şu anda uranyumu yüzde 60'a kadar zenginleştirmek için gelişmiş santrifüjler kullanıyor.

İran'ın nükleer şefi Mohammad Eslami, Cumartesi günü Rus haber ajansı Sputnik'e verdiği röportajda, Viyana görüşmeleri başarısız olsa bile ülkenin bu zenginleştirme seviyesini aşamayacağını söyledi.

Bir nükleer bomba için gereken yüzde 90'lık bir zenginleştirme, kısa bir teknik adım uzakta, nükleer anlaşmanın Batılı imzacılarının defalarca endişelerini dile getirdikleri bir şey. Ancak İran, nükleer programını asla silahlandırmaya çalışmayacağını iddia etti.

ABD ve Avrupalı ​​katılımcılar, İran'ın nükleer ilerlemeleri nedeniyle müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istediler. Ancak Pazartesi günü, IRNA, İran müzakere ekibine yakın isimsiz bir kaynağın, "uydurma teslim tarihlerine" dikkat etmeyeceklerini ve uygun bir anlaşmaya varılması için gerekli olana kadar Viyana'da kalmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak, "Bu süreler kırmızı çizgilerimizi değiştirmeyecek" dedi. "Müzakerelerde bizim için acil bir durum yok"