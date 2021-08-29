İran ve Suriye, ABD Yaptırımlarına Karşı Koyma Sözü Verdi

İran ve Suriye, iki bölgesel müttefik arasındaki ilişkilerin İran'ın yeni liderliği altında güçleneceğini söyleyerek, her iki ülkeye uygulanan ABD yaptırımlarına karşı "güçlü adımlar" atmaya söz verdiler.

İran ve Suriye Pazar günü, iki bölgesel müttefike uygulanan ABD yaptırımlarına karşı "güçlü adımlar" atmaya söz verdiler ve ilişkilerinin İran'ın yeni liderliği altında güçleneceğini söyledi.

Açıklamayı, havaalanında Suriyeli mevkidaşı Faysal Mekdad tarafından Şam ziyareti sırasında karşılanan İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian yaptı.

İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en güçlü destekçilerinden biri oldu ve yarım milyonu öldüren ve ülkenin savaş öncesi 23 milyonluk nüfusunun yarısını yerinden eden Suriye'nin 10 yıllık çatışmasında birliklerine yardım etmek için bölgenin dört bir yanından binlerce savaşçı gönderdi.

Rusya ve İran'ın yardımıyla Suriye hükümet güçleri artık Suriye'nin çoğunu kontrol ediyor. Ancak ülke yıllardır Amerika ve Avrupa Birliği yaptırımları altında acı çekiyor.

ABD Hazine yaptırımları, Suriye, İran ve Rusya'yı kapsayan ve Suriye hükümetine petrol sevkıyatından sorumlu bir ağı hedef aldı. Eski Başkan Donald Trump'ın 2018'de Amerika'yı İran ile dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından Tahran'a Amerikan yaptırımları uygulanmıştı.

Yaptırımlar, son iki yılda gizemli saldırılara maruz kalan İran petrol sevkiyatlarına dayanan Suriye'de ciddi yakıt kıtlığına neden oldu. Suriye, saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu. Amir-Abdollahian havaalanında yaptığı açıklamada, "İki ülkenin liderliği ekonomik terörizme karşı koymak ve halkımız üzerindeki baskıyı azaltmak için birlikte güçlü adımlar atacak" dedi. İki ülkenin yaptırımlarla nasıl mücadele edeceğini söylemedi.

Amir-Abdollahian'ın Suriye ziyareti, Ortadoğu'nun dört bir yanından yetkililerin katıldığı bir konferansta bölgesel gerilimi azaltmayı amaçlayan bir konferansta İran'ı temsil etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Amir-Abdollahian, Suriye'yi "direniş ülkesi" olarak nitelendirdi ve Şam ve Tahran'ın "karada birlikte çalıştığını ve ortak zaferler elde ettiğini" de sözlerine ekledi.