“Efsanevi” Balıklar Tehlikede! Balıklıpınar Kuruyor

Bölgede meydana gelen kuraklık sebebiyle Konya'nın Hüyük ilçesindeki Balıklıpınar'ın kurumaya yüz tuttuğu bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Mutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Tekin, halk arasında efsanelerini dolaştığı balıkların neslini yaşatma düşüncesi içerisinde olduğunu ifade etti. Bir gün, bir sabah gelip baktıklarında suların tamamen çekilmiş ve hiç balığın kalmamış olacağını görmekten korktuklarını ifade eden Tekin, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Hüyük Belediyesi, balıkları yaşatabilmek için seferber oldu ve bölgeyi içinde barındıran Mutlu Mahallesi'nin sakinleri de şebeke suyunu hortumlar ve tankerler ile pınara taşımaya çalıştı.

Muhtar Ahmet Tekin, Balıklıpınar’da bulunan balıklar hakkında halk arasında efsanelerin dolaştığını belirtti ve ilgili balıkların bir anlamda kutsal sayıldığını da anlattı. Yaşamaya devam eden balıkların Kıbrıs Savaşı süresince hiç görülmediğini ifade eden Tekin, bu tip söylentilerin var olduğunu da açıkladı. Bu balıkları kimsenin tutmadığını ve zarar vermediğini ifade eden Tekin, herkesin korumaya çalıştığını da anlattı.

Şanlıurfa Peygamber diyarındaki balıkların değerli olduğu gibi kendileri için de o balıkların değerli olduğunu açıklayan Mahalle Muhtarı, bugüne kadar bu şekilde bir kuraklık ile karşılaşmadıklarını da anlattı. Hatta tarih boyunca da pınarın suyunun çekildiğini ve çayın kuruduğunu hiç görmediklerini ifade eden Tekin, yıllarca devamlı akıp durduğunu söyledi.

Tarıma da faydasının olduğunu açıklayan Tekin, ileride baraj bulunduğunu ve suyun oraya aktığını söyledi. Barajdan tarlalara damlama sulama sistemi ile suladıklarını ifade eden Tekin, bu sene barajda da suların çekildiğini, kuruduğunu anlattı.

Yaşanan su sıkıntısı sebebiyle perişan olduklarını ifade eden Tekin, balıkların neslini yaşatma düşüncesi içerisinde olduklarını ifade etti. Çiftçi arkadaşlarının kendi evlatları gibi balıklara su taşıyıp yaşatmaya çalıştıkları söylenildi ve hiç balık kalmamasından korktuklarını dile getirdi.