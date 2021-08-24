İran Hapishane Müdürü, Evin'in Taciz Videolarının Sızdırılmasından Dolayı Özür Diledi

Bilgisayar korsanları, gardiyanların mahkûmları döverken ve birini yerde sürüklerken görüldüğü güvenlik görüntülerini yayınladı.

Salı günü, Cezaevleri Örgütü başkanı Mohammad Mehdi Haj-Mohammadi "kabul edilemez davranış"ın sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Evin'de çok sayıda siyasi tutuklu ve çifte ve yabancı uyruklu tutuklu bulunuyor. BBC Farsça muhabiri Jiyar Gol, sızdırılan videoların İran'daki cezaevlerinde onlarca yıldır devam eden kötü muamele ve taciz raporlarını doğruladığını söyledi. Ancak muhabirimiz ekliyor, eski siyasi mahkumlar, gözaltında yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında görüntülerin hiçbir şey olmadığını söylüyor. Yetkilileri rutin olarak cinsel, fiziksel ve psikolojik işkence kullanmakla suçluyorlar - İran hükümetinin bu suçlamayı reddediyor.

Edalat-e Ali (Ali'nin Adaleti) adlı bir bilgisayar korsanlığı grubu tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, birkaç gardiyanın bir adamı kelepçeli olarak dövdüğünü ve bir gardiyan ile üniformalı başka bir adam arasındaki kavgayı gösteriyor.

Başka bir videoda, gardiyanlar yaklaşıp onu hapishanede yerde sürüklemeye başlamadan önce bir otoparkta çöken yaşlı bir adam görülüyor. Bir noktada, bir Müslüman din adamı, merdiven boşluğunda yatan adamın üzerine basıyor.

Diğer görüntüler, Evin'in kontrol odasındaki gardiyanların, önlerindeki ekranlarda Farsça "siber saldırı" ifadesi göründüğünde tepki verdiğini gösteriyor.

Saldırıya uğrayan ekranlarda ayrıca, "Evin Hapishanesi, Raisi'nin siyah sarığı ve beyaz sakalında bir utanç lekesidir" yazan bir mesaj da yer alıyor.

Salı günü, Bay Haj-Mohammadi videolarda görülen suistimaller için dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve ülkeden alenen özür diledi. “Bu tür kabul edilemez davranışların sorumluluğunu kabul ediyorum ve bu acı olayların tekrarını önlemeye çalışacağıma ve yanlış yapanlarla ciddi şekilde ilgileneceğime söz veriyorum” dedi.

Hajmohammadi, "Bu hatalardan dolayı çabaları göz ardı edilmeyecek olan sevgili liderimiz (Yüce Lider Ayetullah Ali Hamaney), milletimiz ve onurlu gardiyanlardan Yüce Allah'tan özür dilerim." dedi.

Bu, İran'ın insan hakları siciline yönelik eleştirileri genellikle temelsiz bularak reddeden insan hakları ihlallerinin nadir bir itirafıydı.

Çoğunlukla güvenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalan tutukluların tutulduğu Evin cezaevi, uzun süredir Batılı hak grupları tarafından eleştiriliyor ve 2018'de ABD hükümeti tarafından "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle kara listeye alındı.

"(Evin) yetkilileri işkence tehditleri, aile üyelerine süresiz hapis ve işkence tehdidi, aldatma ve aşağılama, günde beş veya altı saate kadar süren çoklu sorgulamalar, tıbbi bakımın reddedilmesi ve aile ziyaretlerinin reddedilmesi gibi yöntemler kullanıyor." İnsan Hakları İzle bir raporda söyledi.

Temmuz ayında İran, ulaştırma bakanlığının ve devlet demiryolu şirketinin web sitesinde siber saldırılarla karşı karşıya kaldı.