Taliban, Afganların Ülkeyi Terk Etmelerini Durduracak

Basın toplantısında konuşan Zabihullah Mücahid de kadınların güvenlikleri için şimdilik evde kalmaları gerektiğini söyledi.

ABD müttefikleri, 31 Ağustos'a kadar Taliban'dan kaçan herkesi tahliye edemeyecekleri konusunda uyardı.

Uyarı, bir G-7 zirvesinde müttefiklerin ABD güçlerinin geri çekilmesini bu tarihten sonra ertelemesi için Başkan Joe Biden'e baskı yaptığını duymak için geldi.

ABD birlikleri, başta yabancı güçler için çalışan Afganlar olmak üzere 58.700 kişinin tahliye edildiği Kabil havaalanını kontrol ediyor.

Taliban, ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal edeceği için süreyi uzatmayacaklarını söyledi.

BM, İnsan Hakları Konseyi'nin acil oturumunda, Taliban'ın kadınlara muamelesinin kırmızı çizgi olacağı konusunda uyardı.

İşte Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in basın toplantısında değinilen ana noktalardan bazıları:

BBC'den gelen bir soruya yanıt olarak, Taliban'ın tüm yabancı uyrukluların 31 Ağustos tarihine kadar tahliye edilmesini istediğini ve Afganların ayrılmasına izin vermenin "lehinde olmadığını" da sözlerine ekledi.

Afgan vatandaşlarını evlerine gitmeye çağırıyor ve ABD'den onları ülkeyi terk etmeye teşvik etmemelerini istiyor

Yetkililerin geri dönebilmeleri için bir prosedür bulmaya çalıştıklarını söyleyerek, kadınların işe gitmelerinin kalıcı olarak engellenmeyeceğini öne sürüyor

Yabancı büyükelçiliklerin güvenliklerinin sağlandığını söyledi ve onları kapatmamaya veya işi durdurmamaya çağırdı

Okulların, üniversitelerin ve medreselerin yanı sıra hastanelerin, yerel yönetimlerin, TV ve radyo istasyonlarının yeniden faaliyete geçtiğini söylüyor.

Bir Taliban sözcüsü az önce gazetecilere misilleme için hedef alınan kişilerin listesinin olmadığını ve "geçmişteki her şeyi unuttuk" dedi.

Ancak iddia, grubun, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in "inanılır" olarak nitelendirdiği yargısız infazlar yürüttüğü yönündeki raporların ortasında geldi. BM İnsan Hakları Konseyi'ne bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik kısıtlamalar ve çocuk askerlerin işe alınması da dahil olmak üzere diğer hak ihlallerinin de rapor edildiğini söyledi.

Taliban, 2001'den önce Afganistan'ı yönetirken İslam hukukunun (Şeriat) katı bir versiyonunu uyguluyordu. Dokuz gün önce ülkeyi geri aldıklarından bu yana militanlar, kadınlara ve kız çocuklarına haklar ve bir miktar konuşma özgürlüğü vaat ederek daha ölçülü bir imaj vermeye çalıştılar.

Bu iddialar derin bir şüphecilikle karşılandı ve ülkenin bazı bölgelerinde evli olmayan kadınların militanlarla zorla evlendirilme tehdidi altında evlerine kapandığına dair haberler arasında geldi. Bachelet, kadın haklarının "temel bir kırmızı çizgi" olduğunu söyledi ve BM üye devletlerini Afganistan'daki insan haklarını izlemek için özel bir organ oluşturmaya çağırdı.

Geçen hafta, insan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü, Taliban'ın son zamanlarda Hazara azınlığının birkaç üyesini "katlettiğini" ve vahşice işkence ettiğini söyledi. Tanıklar, Temmuz ayı başlarında Gazne ilinde meydana gelen cinayetlerle ilgili üzücü açıklamalarda bulundular. Af Örgütü, olayın Taliban yönetiminin "korkunç bir göstergesi" olduğunu söyledi.