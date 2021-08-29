Bilim İnsanları, 'Dünyanın En Kuzeydeki Adasını' Keşfetti

Kutup gezgini ve tesisin başkanı Morten Rasch, “Yeni bir ada keşfetmek niyetimiz değildi” dedi. "Örnek almak için oraya gittik."

Bilim adamları başlangıçta, 1978'de Danimarkalı bir araştırma ekibi tarafından keşfedilen bir ada olan Oodaaq'a ulaştıklarını düşündüler. Ancak daha sonra, tam yeri kontrol ederken, 780 metre kuzeybatıdaki başka bir adayı ziyaret ettiklerini fark ettiler ve bu ada buz kütlesinin kaymasıyla ortaya çıktı.

Keşif gezisini finanse eden Leister Vakfı'nın yaratıcısı İsviçreli girişimci Christiane Leister, “Oodaaq adası olduğunu düşündüğümüz şeyi bulduğumuz için herkes mutluydu” dedi.

“Belli bir yere indiklerini sanan ama aslında tamamen farklı bir yer bulan geçmişteki kaşiflere benziyor biraz.”

Son yıllarda çeşitli yeni adaların keşfedilmesine özellikle öncülük eden deneyimli kaşif Dennis Schmitt olsa da, en yakın zamanda 2007'de yakınlarda bir tane bulan arama aynı zamanda potansiyel olarak önemli jeopolitik sonuçlar da içeriyor - kontrol, balıkçılık hakları ve nakliye rotaları üzerinde bir savaş ile. Kuzey Kutbu, ABD, Rusya, Çin, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler arasında demleniyor.

Yaklaşık 30 metre genişliğinde ve yaklaşık üç metre yüksekliğindeki küçük ada, deniz yatağı çamuru, toprak ve hareketli buzulların geride bıraktığı kayalardan oluşuyor - ancak bilim adamları, adanın görünümünün küçülen küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olmadığını söyledi.

Danimarka Ulusal Uzay Enstitüsü'nde profesör ve jeodinamik başkanı olan Rene Forsberg, Grönland'ın kuzeyindeki bölgenin dünyanın en kalın kutup deniz buzlarından bazılarına sahip olduğunu, ancak ilk geldiğinde 4 metreye kıyasla şimdi iki ila üç metre kalınlığında olduğunu söyledi. 1978'de Oodaaq'ı keşfeden keşif gezisinin bir parçası olarak ziyaret edildi.

Bu arada uzmanlar, bu tür yeni keşiflerin iklim değişikliğinin etkisi arttıkça yoğunlaşacak olan toprak iddialarını etkileyebileceğini öne sürdüler.

Oxford Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Stefan Talmon, Bay Schmitt'in 2007'deki keşfi hakkında Reuters'e verdiği demeçte, "Bu küçük ada geniş bir uluslararası öneme sahip olabilir" dedi. Buzların erimesiyle birlikte, bu adaların sayısı giderek artabilir ve deniz sınırlarının belirlenmesinde rol oynayabilir."

Ancak Kuzey Kutbu'ndaki toprak iddialarını genişletme umudu, son keşfin aslında bir ada mı yoksa tekrar ortadan kaybolabilecek bir banka mı olduğuna bağlı. Bir ada olarak kabul edilmek için, gelgit sırasında deniz seviyesinin üzerinde kalmalıdır.

Forsberg, "Bir adanın kriterlerini karşılıyor" dedi. "Burası şu anda dünyanın en kuzeydeki ülkesi."

Ancak Danimarka hükümetinin danışmanlarından Bay Forsberg, Danimarka'nın Grönland'ın kuzeyindeki toprak iddiasını değiştirmenin pek mümkün olmadığını söyledi. "Bu küçük adalar gelir ve gider," dedi.